Identificaron a la mujer fallecida en la Ruta 40 en un choque frontal

Un siniestro vial en la Ruta 40, a unos 10 kilómetros de Matagusanos, dejó como saldo una víctima fatal y varios heridos. La fallecida fue identificada como Ester Carrizo, de 67 años , quien viajaba como acompañante en una camioneta Ford EcoSport.

El accidente ocurrió cuando, por motivos que aún son materia de investigación, la camioneta conducida por Carlos González se cruzó de carril y terminó impactando contra un Volkswagen Gol que circulaba en sentido contrario, manejado por Adrián Mayea . Ambos rodados terminaron en la banquina este de la ruta tras varios derrapes y vuelcos.

WhatsApp Image 2025-09-04 at 18.46.10 (1)

Carrizo salió despedida del vehículo y perdió la vida en el lugar. En tanto, la esposa de González, Margarita Páez, y los ocupantes del Gol —Rocío Quintero y su hijo de apenas un año— debieron ser trasladados al hospital con politraumatismos, al igual que Mayea. Todos permanecen fuera de peligro.

En el lugar trabajó personal policial y judicial, con la intervención del fiscal Francisco Micheltorena y la ayudante fiscal Agostina Ventimiglia, quienes encabezan la investigación para determinar con precisión cómo ocurrió la tragedia.