jueves 4 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Albardón

Identificaron a la mujer fallecida en la Ruta 40 en un choque frontal

El accidente fue a 10 kilómetros de Matagusanos entre una EcoSport y un VW Gol Trend. Quién es la fallecida y los heridos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-04 at 18.46.09

Un siniestro vial en la Ruta 40, a unos 10 kilómetros de Matagusanos, dejó como saldo una víctima fatal y varios heridos. La fallecida fue identificada como Ester Carrizo, de 67 años, quien viajaba como acompañante en una camioneta Ford EcoSport.

Lee además
vamos a explotar el centro civico: revelaron el audio de la nueva amenaza en san juan
Otra vez sopa

"Vamos a explotar el Centro Cívico": revelaron el audio de la nueva amenaza en San Juan
nueva amenaza de bomba en una escuela de san juan
Una más

Nueva amenaza de bomba en una escuela de San Juan

El accidente ocurrió cuando, por motivos que aún son materia de investigación, la camioneta conducida por Carlos González se cruzó de carril y terminó impactando contra un Volkswagen Gol que circulaba en sentido contrario, manejado por Adrián Mayea. Ambos rodados terminaron en la banquina este de la ruta tras varios derrapes y vuelcos.

WhatsApp Image 2025-09-04 at 18.46.10 (1)

Carrizo salió despedida del vehículo y perdió la vida en el lugar. En tanto, la esposa de González, Margarita Páez, y los ocupantes del Gol —Rocío Quintero y su hijo de apenas un año— debieron ser trasladados al hospital con politraumatismos, al igual que Mayea. Todos permanecen fuera de peligro.

En el lugar trabajó personal policial y judicial, con la intervención del fiscal Francisco Micheltorena y la ayudante fiscal Agostina Ventimiglia, quienes encabezan la investigación para determinar con precisión cómo ocurrió la tragedia.

Seguí leyendo

Una mujer murió en un choque frontal en Ruta 40

Una pareja cayó detenida en Chimbas con un ladrillo de cocaína

Hubo una nueva amenaza de bomba en el Centro Cívico y aseguran que un menor de edad hizo el llamado: "Somos terroristas..."

Enfermero condenado por negligencia: la nota de la víctima que pidió la aspiración de su traqueotomía

Insólito: dónde estaba el sanjuanino de 30 años que buscaban intensamente

Encontraron al sanjuanino de 30 años que llevaba dos días desaparecido: qué se sabe del caso

Caso Garder: los acusados impugnan la condena en su contra buscando la absolución

Rawson: padre e hijo, conocido como "Los Pastelitos", protagonizaron una batahola en Villa Lerga y fueron condenados

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
insolito: donde estaba el sanjuanino de 30 anos que buscaban intensamente
Oficial

Insólito: dónde estaba el sanjuanino de 30 años que buscaban intensamente

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Insólito: dónde estaba el sanjuanino de 30 años que buscaban intensamente
Oficial

Insólito: dónde estaba el sanjuanino de 30 años que buscaban intensamente

Una mujer murió en un choque frontal en Ruta 40
Siniestro vial

Una mujer murió en un choque frontal en Ruta 40

Identificaron a la mujer fallecida en la Ruta 40 en un choque frontal
Albardón

Identificaron a la mujer fallecida en la Ruta 40 en un choque frontal

Eugenio Vázquez y Sebastián Tasselli, vice y presidente de General Plastics.  video
EXCLUSIVO

"Era un pliego que estaba orientado": hablaron los jefes de la empresa que compitió con la firma vinculada al primo de Uñac por los tubos del Acueducto

Axel Martín Guardia, hijo de Los Pastelitos.
UFI Genérica

Rawson: padre e hijo, conocido como "Los Pastelitos", protagonizaron una batahola en Villa Lerga y fueron condenados

Te Puede Interesar

Identificaron a la mujer fallecida en la Ruta 40 en un choque frontal
Albardón

Identificaron a la mujer fallecida en la Ruta 40 en un choque frontal

Por Redacción Tiempo de San Juan
Más del 60% de los jubilados sanjuaninos lo hizo por moratoria y en el ranking nacional está por debajo del promedio
Informe

Más del 60% de los jubilados sanjuaninos lo hizo por moratoria y en el ranking nacional está por debajo del promedio

En la última función de Messi en el país, la Selección Argentina empata sin goles ante Venezuela
Minuto a minuto

En la última función de Messi en el país, la Selección Argentina empata sin goles ante Venezuela

Transformación vial histórica: Orrego inauguró la Calle 5 y anunció nuevas obras de pavimentación en Rawson
Este jueves

Transformación vial histórica: Orrego inauguró la Calle 5 y anunció nuevas obras de pavimentación en Rawson

Eugenio Vázquez y Sebastián Tasselli, vice y presidente de General Plastics.  video
EXCLUSIVO

"Era un pliego que estaba orientado": hablaron los jefes de la empresa que compitió con la firma vinculada al primo de Uñac por los tubos del Acueducto