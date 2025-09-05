Barreta y tijera en mano, atraparon a dos sospechosos por dañar una vivienda en Caucete

Con una barreta y una tijera en las manos fueron atrapados dos sujetos, uno de ellos menor de edad, cometiendo un delito en Caucete. La Policía Comunal del departamento los detuvo tras un presunto intento de daño en una vivienda deshabitada, ubicada en las inmediaciones de Ruta 270 y calle Justo Castro.

El hecho ocurrió cerca de las 23:00 horas, cuando personal del Móvil 10, a cargo de la cabo Florencia Estrella y el chofer Javier Antuña, realizaba tareas de patrullaje preventivo. En ese momento, fueron alertados por un vecino que informó haber visto a dos individuos saliendo de una casa en actitud sospechosa. Según su testimonio, uno vestía ropa oscura y el otro ropa clara, y sabía que en ese domicilio no residía nadie.

Siguiendo la descripción, los efectivos localizaron a los sospechosos en las cercanías y, con apoyo del agente Kevin Farías a bordo de la Moto Comunal 02, procedieron a entrevistarlos. Durante la requisa, se les encontraron una barreta de hierro de aproximadamente un metro de largo, una tijera de podar uva de color verde y un destornillador del mismo color.

Al inspeccionar el inmueble, los uniformados constataron que una de las puertas de reja presentaba daños visibles: la tela mosquitera había sido cortada. Poco después, se presentó en el lugar un ciudadano que afirmó ser hermano del propietario de la vivienda y aseguró que, en su última visita, la puerta de ingreso estaba en perfecto estado, reforzando así la sospecha de un hecho ilícito.

Ante la situación, se dio intervención a la Dra. Claudia Elizondo, secretaria del Segundo Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, quien ordenó el inicio de las actuaciones correspondientes para el menor de edad, bajo la carátula de “Daño” y expediente N.º 19/25. En tanto, para el sujeto mayor, el Ayudante Fiscal Dr. Ortiz dispuso la apertura de un legajo bajo la misma carátula, bajo la órbita de la UFI Genérica.