martes 2 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Capturado

Atraparon a un delincuente sanjuanino que golpeó al vecino y afronta otras causas penales

Es un sujeto de Villa Pueyrredón. Los policías de la UFI Genérica lo buscaba desde mayo pasado por herir a su vecino. También afronta otras cuatro causas penales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El ahora detenido quedó alojado en los calabozos de la Comisaría 13ra.

El ahora detenido quedó alojado en los calabozos de la Comisaría 13ra.

En un sorpresivo operativo callejero, los policías de la brigada de la UFI Genérica lograron capturar este martes a un delincuente que tenía pedido de captura por atacar y herir al vecino en una villa de Rivadavia. También lo vieron con un arma de fuego y afronta otras cuatro causas penales.

Lee además
Un delincuente con amplio prontuario que tenía pedido de captura fue encontrado en Capital.
Atrapado

Un peligroso delincuente sanjuanino que permanecía prófugo fue capturado en Capital
Exequias Ismael Nievas, el aprehendido.
Al lado del patrullero

Fue capturado por el robo de una rueda en Rawson, y antes de ser arrestado, posó para la foto

El sujeto fue identificado como Juan Alexis Tejada, de 28 años, conocido en el ambiente delictivo, revelaron fuentes judiciales. El operativo se realizó el martes en la siesta en inmediaciones de Avenida Libertador y calle Meglioli, donde los investigadores realizaban tareas de inteligencia.

Tejada es oriundo de la Villa Pueyrredón, lugar donde justamente se produjo el incidente en el cual tomó a golpes a un vecino con hierro y sacó un arma de fuego. Ese hecho ocurrió en mayo pasado y el fiscal Alejandro Mattar lo buscaba por el delito de lesiones y violación de domicilio.

Los policías de la brigada de la UFI Genérica tenía el dato que se escondía en otro lugar de Rivadavia y merodeaba la zona próxima a la avenida Libertador y calle Meglioli. Fue así que se apostaron por allí e hicieron recorridas hasta que este martes lo capturaron.

El hombre se encontraba en la vía pública cuando fue sorprendido por los efectivos y no ofreció resistencia. Tras su aprehensión, fue inmediatamente trasladado a la Comisaría 13ª de Rivadavia, donde quedó a disposición de la Justicia y se le cumplirán los trámites legales correspondientes.

Temas
Seguí leyendo

Tres ladrones golpearon a un conductor y le robaron $170.000 en Rawson

Cayeron dos menores con una moto robada de $7 millones en Capital

Violento robo en Albardón: una joven fue atacada por cuatro delincuentes en plena calle

Chimbas: un ladrón escaló una pared y se llevó un lavarropas

Accidente laboral en Huaco: un empleado municipal cayó desde un camión y fue hospitalizado

Cayó el ladrón del Corsa verde: un ex convicto que arrasó con varias propiedades en Pocito

Encontraron muchas armas y municiones en Chimbas: mirá el arsenal que tenían

Designaron al tribunal que juzgará a los policías federales acusados del robo de $20.000.000 en Vallecito

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La prendes de vestir que encontraron el mismo allanamiento.
¿Iban a la guerra?

Encontraron muchas armas y municiones en Chimbas: mirá el arsenal que tenían

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Delitos contra menores

Detuvieron al empleado de un multimedio sanjuanino por los presuntos abusos a su hijastra

San Martín invitó a los sanjuaninos a una nueva jornada de trekking bajo la luz de la Luna Llena.
Propuesta

Invitan a hacer trekking bajo la luz de la Luna Llena, a sólo 27 km de la Capital sanjuanina

La prendes de vestir que encontraron el mismo allanamiento.
¿Iban a la guerra?

Encontraron muchas armas y municiones en Chimbas: mirá el arsenal que tenían

El hecho delictivo tuvo lugar en una vivienda de la calle Ramón y Cajal, en Capital.
Golpe millonario

Escruche en Capital: le robaron más de 11.000 dólares a una abuela

La entrega de netbooks a docentes se inició con el Gran San Juan el 6 de agosto. Ahora les toca a los estudiantes de 5to y 6to grado sanjuaninos. video
Plan oficial

En San Juan, se acerca la entrega de computadoras a 25.000 alumnos de Primaria

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Asalto en plena ruta

Tres ladrones golpearon a un conductor y le robaron $170.000 en Rawson

Por Redacción Tiempo de San Juan
El SMN asegura que en San Juan las temperaturas en primavera serán normales o más calurosas de lo normal.
Clima

Mañana fría y tarde primaveral este miércoles en San Juan

Por primera vez, Gastón Gioja reveló las intimidades del nacimiento de Radio del Sur
Paren las Rotativas

Por primera vez, Gastón Gioja reveló las intimidades del nacimiento de Radio del Sur

El ahora detenido quedó alojado en los calabozos de la Comisaría 13ra.
Capturado

Atraparon a un delincuente sanjuanino que golpeó al vecino y afronta otras causas penales

Aniversario de Colón Junior.
Aniversario

Colón, en homenaje al barco de Cristobal y el impulso del empresario Graffigna: el Merengue celebra un centenario de historia