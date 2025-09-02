Atraparon a un delincuente sanjuanino que golpeó al vecino y afronta otras causas penales

En un sorpresivo operativo callejero, los policías de la brigada de la UFI Genérica lograron capturar este martes a un delincuente que tenía pedido de captura por atacar y herir al vecino en una villa de Rivadavia. También lo vieron con un arma de fuego y afronta otras cuatro causas penales.

El sujeto fue identificado como Juan Alexis Tejada, de 28 años, conocido en el ambiente delictivo, revelaron fuentes judiciales. El operativo se realizó el martes en la siesta en inmediaciones de Avenida Libertador y calle Meglioli, donde los investigadores realizaban tareas de inteligencia.

Tejada es oriundo de la Villa Pueyrredón, lugar donde justamente se produjo el incidente en el cual tomó a golpes a un vecino con hierro y sacó un arma de fuego. Ese hecho ocurrió en mayo pasado y el fiscal Alejandro Mattar lo buscaba por el delito de lesiones y violación de domicilio.

Los policías de la brigada de la UFI Genérica tenía el dato que se escondía en otro lugar de Rivadavia y merodeaba la zona próxima a la avenida Libertador y calle Meglioli. Fue así que se apostaron por allí e hicieron recorridas hasta que este martes lo capturaron.

El hombre se encontraba en la vía pública cuando fue sorprendido por los efectivos y no ofreció resistencia. Tras su aprehensión, fue inmediatamente trasladado a la Comisaría 13ª de Rivadavia, donde quedó a disposición de la Justicia y se le cumplirán los trámites legales correspondientes.