Pocito: un taxista fue atacado en un intento de robo y la policía detuvo a tres jóvenes, dos de ellos menores

Un taxista sufrió un violento episodio en el Barrio Teresa de Calcuta, Pocito, cuando fue interceptado por tres individuos que intentaron robarle su teléfono celular. La víctima logró escapar de la escena y dio aviso inmediato a la Policía, lo que permitió una rápida intervención.
Tras un operativo en la zona, efectivos policiales lograron aprehender a tres personas, dos de ellas menores de edad, con domicilio en el mismo barrio. Se dio inicio al procedimiento de flagrancia, imputando a los detenidos por Robo Agravado por la Participación de Menores en grado de tentativa y Lesiones.
Según confirmaron fuentes policiales, los adolescentes tienen 16 y 17 años, mientras que el mayor fue identificado como Romero Agustín Jeremías, de 20 años.
Las autoridades continúan con la investigación y el caso quedó a disposición de la Justicia.