Pocito: un taxista fue atacado en un intento de robo y la policía detuvo a tres jóvenes, dos de ellos menores

Un taxista sufrió un violento episodio en el Barrio Teresa de Calcuta, Pocito , cuando fue interceptado por tres individuos que intentaron robarle su teléfono celular. La víctima logró escapar de la escena y dio aviso inmediato a la Policía, lo que permitió una rápida intervención.

Tras un operativo en la zona, efectivos policiales lograron aprehender a tres personas , dos de ellas menores de edad , con domicilio en el mismo barrio. Se dio inicio al procedimiento de flagrancia , imputando a los detenidos por Robo Agravado por la Participación de Menores en grado de tentativa y Lesiones .

Según confirmaron fuentes policiales, los adolescentes tienen 16 y 17 años, mientras que el mayor fue identificado como Romero Agustín Jeremías, de 20 años.

Las autoridades continúan con la investigación y el caso quedó a disposición de la Justicia.