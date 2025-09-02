martes 2 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Justicia

Cayó el ladrón del Corsa verde: un ex convicto que arrasó con varias propiedades en Pocito

El hombre fue identificado gracias a las cámaras de seguridad que registraron su auto en distintos robos. Aceptó su culpabilidad y recibió una pena de 4 meses de prisión, casi cumplida desde su detención en mayo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto gentileza de Diario de Cuyo.&nbsp;

Foto gentileza de Diario de Cuyo. 

Este martes la Justicia sentenció a José Vicente Delgado a cuatro meses de prisión efectiva por una serie de robos cometidos en abril en Pocito. El exconvicto, que ya estaba tras las rejas desde mayo, prácticamente cumplió la pena impuesta.

Lee además
encontraron un arma en medio de una plaza de pocito
Conmoción

Encontraron un arma en medio de una plaza de Pocito
Imagen ilustrativa. 
Insólito

Chimbas: un ladrón escaló una pared y se llevó un lavarropas

Durante la primera quincena de abril, entre el día 8 y el 22, Delgado eligió como blanco distintas propiedades del departamento sureño. Ingresó a fincas y hasta a un taller metalúrgico para llevarse herramientas y elementos de valor: bombas de agua, amoladoras, una máquina clavadora, rollos de membrana y equipos de soldar.

Pero hubo un error que terminó delatándolo: su Chevrolet Corsa verde. Las cámaras de seguridad de la zona captaron el vehículo en varios de los ataques y ese detalle se transformó en la pista clave que siguió la UFI de Delitos Contra la Propiedad, con la fiscal Claudia Salica y su ayudante, Ximena Rodríguez, al frente de la investigación.

Ayer, en una audiencia abreviada, Delgado aceptó su responsabilidad a través de su defensora, Ivana Salas. El acuerdo con la Fiscalía —esta vez representada por el fiscal Cristian Gerarduzzi— fijó la pena en 4 meses de cárcel. La jueza Flavia Allende homologó el pacto y lo condenó formalmente.

Temas
Seguí leyendo

Accidente laboral en Huaco: un empleado municipal cayó desde un camión y fue hospitalizado

Encontraron muchas armas y municiones en Chimbas: mirá el arsenal que tenían

Empresario de Rawson que quedó cuadripléjico tras un asalto: dos implicados buscaron quedar libres

Designaron al tribunal que juzgará a los policías federales acusados del robo de $20.000.000 en Vallecito

Un violento delincuente que amenazaba con disparar a sus víctimas quedó grabado en dos robos: 6 años al penal

Mirá el video: un viejo ladrón de Capital fue captado robando en una casa y volverá a la cárcel

Un sanjuanino irá 8 años a la cárcel por abusar a su sobrina y exhibirle sus partes íntimas a otro

Dos chicos de 16 años, detenidos por robar una moto valuada en $7 millones

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
encontraron muchas armas y municiones en chimbas: mira el arsenal que tenian
¿Iban a la guerra?

Encontraron muchas armas y municiones en Chimbas: mirá el arsenal que tenían

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Delitos contra menores

Detuvieron al empleado de un multimedio sanjuanino por los presuntos abusos a su hijastra

San Martín invitó a los sanjuaninos a una nueva jornada de trekking bajo la luz de la Luna Llena.
Propuesta

Invitan a hacer trekking bajo la luz de la Luna Llena, a sólo 27 km de la Capital sanjuanina

El hecho delictivo tuvo lugar en una vivienda de la calle Ramón y Cajal, en Capital.
Golpe millonario

Escruche en Capital: le robaron más de 11.000 dólares a una abuela

Encontraron muchas armas y municiones en Chimbas: mirá el arsenal que tenían
¿Iban a la guerra?

Encontraron muchas armas y municiones en Chimbas: mirá el arsenal que tenían

Jaime Muñoz superó una nueva etapa de La Voz Argentina y sigue en carrera. video
Show completo

El sanjuanino Jaime Muñoz superó otro desafío en La Voz y terminó a las piñas

Te Puede Interesar

Tras la multa al abogado de Graffigna, los penalistas salieron al cruce y cuestionaron al tribunal
Repercusiones

Tras la multa al abogado de Graffigna, los penalistas salieron al cruce y cuestionaron al tribunal

Por Redacción Tiempo de San Juan
Aniversario de Colón Junior.
Aniversario

Colón, en homenaje al barco de Cristobal y el impulso del empresario Graffigna: el Merengue celebra un centenario de historia

Accidente laboral en Huaco: un empleado municipal cayó desde un camión y fue hospitalizado
Durísimo

Accidente laboral en Huaco: un empleado municipal cayó desde un camión y fue hospitalizado

Fecovita es una de las bodegas mas grandes que opera en San Juan y ahora enfrenta un nuevo juicio de su ex socia. 
Fecovita vs. Iberte

Guerra imparable: otro juicio a una empresa con negocios en San Juan y 100 millones de dólares bajo la lupa

Un proyecto tributario de Orrego generó un cortocircuito entre el justicialismo y Franco Aranda
Legislatura

Un proyecto tributario de Orrego generó un cortocircuito entre el justicialismo y Franco Aranda