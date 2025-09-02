Cayó el ladrón del Corsa verde: un ex convicto que arrasó con varias propiedades en Pocito

Este martes la Justicia sentenció a José Vicente Delgado a cuatro meses de prisión efectiva por una serie de robos cometidos en abril en Pocito. El exconvicto, que ya estaba tras las rejas desde mayo, prácticamente cumplió la pena impuesta.

Durante la primera quincena de abril, entre el día 8 y el 22, Delgado eligió como blanco distintas propiedades del departamento sureño. Ingresó a fincas y hasta a un taller metalúrgico para llevarse herramientas y elementos de valor: bombas de agua, amoladoras, una máquina clavadora, rollos de membrana y equipos de soldar.

Pero hubo un error que terminó delatándolo: su Chevrolet Corsa verde. Las cámaras de seguridad de la zona captaron el vehículo en varios de los ataques y ese detalle se transformó en la pista clave que siguió la UFI de Delitos Contra la Propiedad, con la fiscal Claudia Salica y su ayudante, Ximena Rodríguez, al frente de la investigación.

Ayer, en una audiencia abreviada, Delgado aceptó su responsabilidad a través de su defensora, Ivana Salas. El acuerdo con la Fiscalía —esta vez representada por el fiscal Cristian Gerarduzzi— fijó la pena en 4 meses de cárcel. La jueza Flavia Allende homologó el pacto y lo condenó formalmente.