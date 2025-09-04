Hubo una nueva amenaza de bomba en el Centro Cívico y aseguran que un menor de edad hizo el llamado: "Somos terroristas..."

Como insólitamente se volvió una costumbre en San Juan, otra vez hubo una amenaza de bomba al Centro Cívico. Por este motivo, el edificio debió ser desalojado por precaución durante la tarde de este jueves.
El llamado fue registrado durante la tarde de este jueves. Por este motivo, desalojaron al personal que estaba en el interior del edificio. Es la segunda amenaza en los últimos 15 días.
Fuentes oficiales le confirmaron a Tiempo de San Juan que el llamado fue realizado por un menor de edad, según la voz del autor. "Somos terroristas. Pusimos una bomba en el Centro Cívico", habría sido la amenaza, indicaron.
Personal policial y de Bomberos trabaja en el lugar, al igual que de la División de Antiexplosivos. Quienes se encontraban en el edificio, debieron salir del inmueble.
La fiscal de la UFI Genérica, Daniela Pringles, está a cargo de la investigación.
El pasado 20 de agosto, una amenaza de bomba en el Centro Cívico de San Juan obligó a desalojar el edificio y desplegar un amplio operativo de seguridad, aunque finalmente se confirmó que se trataba de una alarma falsa. El llamado fue al 911, y tras horas de tensión, personal policial y de la Brigada de Explosivos verificó que no había ningún artefacto en el lugar.
Luego de casi doce horas de investigación, se determinó que el responsable era un adolescente de 14 años. Su propia madre lo llevó a una comisaría, lo que permitió cerrar el caso rápidamente. El menor quedó a disposición de la Justicia de Menores.