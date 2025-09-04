Hubo una nueva amenaza de bomba en el Centro Cívico y aseguran que un menor de edad hizo el llamado: "Somos terroristas..."

Como insólitamente se volvió una costumbre en San Juan , otra vez hubo una amenaza de bomba al Centro Cívico . Por este motivo, el edificio debió ser desalojado por precaución durante la tarde de este jueves.

Mano dura Tras la ola de amenazas de bomba en San Juan, buscan castigos en la Justicia Civil para adultos y reeducación para menores

Fuentes oficiales le confirmaron a Tiempo de San Juan que el llamado fue realizado por un menor de edad, según la voz del autor. "Somos terroristas. Pusimos una bomba en el Centro Cívico", habría sido la amenaza, indicaron.

image

Personal policial y de Bomberos trabaja en el lugar, al igual que de la División de Antiexplosivos. Quienes se encontraban en el edificio, debieron salir del inmueble.

La fiscal de la UFI Genérica, Daniela Pringles, está a cargo de la investigación.

El último antecedente

El pasado 20 de agosto, una amenaza de bomba en el Centro Cívico de San Juan obligó a desalojar el edificio y desplegar un amplio operativo de seguridad, aunque finalmente se confirmó que se trataba de una alarma falsa. El llamado fue al 911, y tras horas de tensión, personal policial y de la Brigada de Explosivos verificó que no había ningún artefacto en el lugar.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "¡Fue un niño! el autor de la amenaza de bomba contra el Centro Cívico Por el llamado al 911, el edificio público debió ser evacuado de inmediato este miércoles al mediodía. Personal de la Brigada de Explosivos trabajó en el lugar para descartar el peligro. Todos los detalles en @tiempodesanjuan #amenazadebomba #centrocivico #tiempodesanjuan" View this post on Instagram A post shared by Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan)

Luego de casi doce horas de investigación, se determinó que el responsable era un adolescente de 14 años. Su propia madre lo llevó a una comisaría, lo que permitió cerrar el caso rápidamente. El menor quedó a disposición de la Justicia de Menores.