jueves 4 de septiembre 2025

Una más

Nueva amenaza de bomba en una escuela de San Juan

La Escuela Dr. Pablo A. Ramella, en el barrio 12 de Diciembre, debió ser evacuada por una amenaza de bomba ocurrida en paralelo al operativo desplegado en el Centro Cívico.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

San Juan vivió este jueves una doble situación de alarma. A la amenaza de bomba que obligó a evacuar el Centro Cívico, se sumó otro llamado que afectó a la Escuela Dr. Pablo A. Ramella, ubicada en el barrio 12 de Diciembre.

En ambos casos se activaron los protocolos de seguridad, con la evacuación inmediata de los edificios y la presencia de personal policial y brigadas especializadas para descartar cualquier riesgo.

Las autoridades judiciales indicaron que no descartan que las llamadas hayan sido realizadas por menores de edad. Sin embargo, advirtieron que se trata de conductas de “extrema gravedad” que generan movilización de recursos y ponen en riesgo a la comunidad educativa y administrativa.

La Fiscalía junto a las fuerzas de seguridad provinciales continúan con la investigación para determinar el origen de los llamados y avanzar en la aplicación de sanciones.

