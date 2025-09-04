"Mi primera amenaza de bomba": filmaron por dentro cómo era el protocolo para desalojar el Centro Cívico

Un video publicado hace cinco días en TikTok por la usuaria andreayapura6 muestra cómo se desarrolló el protocolo de evacuación del Centro Cívico ante una amenaza de bomba .

La grabación, que acumuló más de 4 mil “me gusta” y decenas de comentarios, incluye relatos de quienes estaban presentes, como: "Yo estaba ahí con una compañera esperando a que salga mi papá" y "Encima son re chamuyeros los que amenazan, pero es mejor prevenir que lamentar". No se especificó la fecha exacta en que se filmó el momento de activación del protocolo.

Este jueves, el Centro Cívico volvió a ser escenario de una alerta por amenaza de bomba. Por precaución, el edificio debió ser desalojado durante la tarde. Fuentes oficiales confirmaron a Tiempo de San Juan que el llamado fue realizado por un menor de edad, quien supuestamente dijo: "Somos terroristas. Pusimos una bomba en el Centro Cívico".

Personal policial, Bomberos y la División de Antiexplosivos trabajaron en el lugar para garantizar la seguridad de quienes se encontraban dentro del edificio. La fiscal de la UFI Genérica, Daniela Pringles, está a cargo de la investigación del caso.

Este hecho se suma a otros similares que se han registrado en San Juan en los últimos meses. Según fuentes oficiales, las amenazas al Centro Cívico se han vuelto “una costumbre insólita”, generando preocupación entre quienes concurren diariamente al lugar.

El antecedente más cercano ocurrió el pasado 20 de agosto, cuando otra amenaza de bomba obligó a desalojar el edificio y a desplegar un operativo de seguridad. En esa ocasión, luego de horas de tensión, se confirmó que se trataba de una alarma falsa.

La investigación determinó que el responsable de aquella amenaza era un adolescente de 14 años. Su madre lo llevó voluntariamente a una comisaría, y el menor quedó a disposición de la Justicia de Menores.