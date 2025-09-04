Messi cumplió su sueño: "Estar con mi gente"

Lionel Messi jugó esta noche, ante Venezuela, su último partido oficial con la selección nacional en tierras argentinas. Todavía queda el cierre de las eliminatorias frente a Ecuador, en condición de visitante, el martes 9 de septiembre.

Tiempo Pregunta "Gracias por todo, capitán": los sanjuaninos se despiden de Messi en su último partido con la Selección en Argentina

Por otro lado, habrá amistosos ante la Vinotinto y Puerto Rico en octubre en Estados Unidos; en 2026 todavía está pendiente el compromiso de la Finalísima ante España, y luego el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Luego del partido que Argentina, como si un libretista futbolero hubiera escrito el guión de la noche, goleó 3 a 0 con doblete del rosarino, Messi habló con la prensa.

"Muchas emociones, sabiendo que era el último acá por los puntos. Viví muchas cosas en esta cancha, buenas y no tan buenas, pero siempre es una alegría jugar en Argentina, adelante de nuestra gente. Más obviamente después de ganar. Hace muchos años venimos disfrutando partido tras partido. Muy feliz", afirmó el astro rosarino luego de ser la gran figura de la victoria.

A su vez, reflexionó sobre sus momentos complicados con el conjunto nacional en otras etapas y remarcó que siempre luchó por sentir el amor de los argentinos: "Poder terminar de esta manera acá es lo que siempre soñé. Poder estar con mi gente... Por muchos años tuve cariño en Barcelona, lo tengo... Mi sueño era tenerlo acá en mi país, con mi gente. Durante muchos años se hablaron muchas cosas, pero me quedo con todo lo bueno, con el grupo que lo intentó y no consiguió consagrarse. Se me dio a mí y a algunos de esa camada".

Por último, cuando fue consultado sobre si ya decidió que participará del próximo Mundial, reconoció que "nueve meses pasan muy rápido" y dejó en claro que su intención es llegar en óptimas condiciones a esa época en 2026: "Lo mismo que dije en su momento. Lo más lógico era que no llegue. Pero bueno, ya estamos ahí, estoy ilusionado, con ganas, pero como dije siempre, voy día a día, partido tras partido. Este año tuvimos muchísimos partidos".

"Lo que sí está claro es que hoy era el último por los puntos acá. De ahora en más, día a día, tratando de sentirme bien y ser sincero conmigo mismo. Cuando me siento bien, disfruto. Si no estoy, la verdad la paso mal, prefiero no estar", sentenció.