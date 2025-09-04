jueves 4 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Histórico

Messi cumplió su sueño: "Estar con mi gente"

En su último partido oficial en Argentina, Lionel Messi vivió momentos de extrema emoción. El reconocimiento de la gente fue total, y él devolvió, como si hiciera falta, con más goles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Lionel Messi jugó esta noche, ante Venezuela, su último partido oficial con la selección nacional en tierras argentinas. Todavía queda el cierre de las eliminatorias frente a Ecuador, en condición de visitante, el martes 9 de septiembre.

Lee además
gracias por todo, capitan: los sanjuaninos se despiden de messi en su ultimo partido con la seleccion en argentina
Tiempo Pregunta

"Gracias por todo, capitán": los sanjuaninos se despiden de Messi en su último partido con la Selección en Argentina
leyenda viviente: lionel messi tuvo su ultima cena, firmo un doblete y cerro una noche magica en el monumental
Reviví los goles

Leyenda viviente: Lionel Messi tuvo su última cena, firmó un doblete y cerró una noche mágica en el Monumental

Por otro lado, habrá amistosos ante la Vinotinto y Puerto Rico en octubre en Estados Unidos; en 2026 todavía está pendiente el compromiso de la Finalísima ante España, y luego el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Luego del partido que Argentina, como si un libretista futbolero hubiera escrito el guión de la noche, goleó 3 a 0 con doblete del rosarino, Messi habló con la prensa.

"Muchas emociones, sabiendo que era el último acá por los puntos. Viví muchas cosas en esta cancha, buenas y no tan buenas, pero siempre es una alegría jugar en Argentina, adelante de nuestra gente. Más obviamente después de ganar. Hace muchos años venimos disfrutando partido tras partido. Muy feliz", afirmó el astro rosarino luego de ser la gran figura de la victoria.

A su vez, reflexionó sobre sus momentos complicados con el conjunto nacional en otras etapas y remarcó que siempre luchó por sentir el amor de los argentinos: "Poder terminar de esta manera acá es lo que siempre soñé. Poder estar con mi gente... Por muchos años tuve cariño en Barcelona, lo tengo... Mi sueño era tenerlo acá en mi país, con mi gente. Durante muchos años se hablaron muchas cosas, pero me quedo con todo lo bueno, con el grupo que lo intentó y no consiguió consagrarse. Se me dio a mí y a algunos de esa camada".

Por último, cuando fue consultado sobre si ya decidió que participará del próximo Mundial, reconoció que "nueve meses pasan muy rápido" y dejó en claro que su intención es llegar en óptimas condiciones a esa época en 2026: "Lo mismo que dije en su momento. Lo más lógico era que no llegue. Pero bueno, ya estamos ahí, estoy ilusionado, con ganas, pero como dije siempre, voy día a día, partido tras partido. Este año tuvimos muchísimos partidos".

"Lo que sí está claro es que hoy era el último por los puntos acá. De ahora en más, día a día, tratando de sentirme bien y ser sincero conmigo mismo. Cuando me siento bien, disfruto. Si no estoy, la verdad la paso mal, prefiero no estar", sentenció.

Temas
Seguí leyendo

El Rey lloró: Messi rompe en llanto en la entrada en calor, ante la ovación del púbico

Si es su último partido en Eliminatorias, hay un récord que Lionel Messi no podrá batir

Las imágenes del último partido de Lionel Messi en nuestro país, por los puntos

Secuestran 500 kilos de cocaína en España, que habían sido "exportados" desde Argentina

Presuntas coimas: Milei reposteó un descargo de la droguería Suizo Argentina

Colombia goleó, y dejó a Bolivia con un pie afuera del Mundial

¡Histórico! De la mano de un argentino, Paraguay vuelve al Mundial

Uruguay goleó a Perú y lo dejó afuera del Mundial

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el rey lloro: messi rompe en llanto en la entrada en calor, ante la ovacion del pubico
Selección

El Rey lloró: Messi rompe en llanto en la entrada en calor, ante la ovación del púbico

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Identificaron a la mujer fallecida en la Ruta 40 en un choque frontal
Albardón

Identificaron a la mujer fallecida en la Ruta 40 en un choque frontal

Insólito: dónde estaba el sanjuanino de 30 años que buscaban intensamente
Oficial

Insólito: dónde estaba el sanjuanino de 30 años que buscaban intensamente

Una mujer murió en un choque frontal en Ruta 40
Siniestro vial

Una mujer murió en un choque frontal en Ruta 40

Axel Martín Guardia, hijo de Los Pastelitos.
UFI Genérica

Rawson: padre e hijo, conocido como "Los Pastelitos", protagonizaron una batahola en Villa Lerga y fueron condenados

El abuelo abusador durante la audiencia en Tribunales.
Abuelo pervertido

Un pastor evangélico, ya condenado por violar a una discapacitada, irá a juicio por abusar de su nieta

Te Puede Interesar

Leyenda viviente: Lionel Messi tuvo su última cena, firmó un doblete y cerró una noche mágica en el Monumental
Reviví los goles

Leyenda viviente: Lionel Messi tuvo su última cena, firmó un doblete y cerró una noche mágica en el Monumental

Por Redacción Tiempo de San Juan
Identificaron a la mujer fallecida en la Ruta 40 en un choque frontal
Albardón

Identificaron a la mujer fallecida en la Ruta 40 en un choque frontal

Después del calorcito, ¿llega el fresco?: así arranca la última semana de junio
Clima

Viernes con nubes, frescura y un respiro de sol en San Juan

Messi cumplió su sueño: Estar con mi gente
Histórico

Messi cumplió su sueño: "Estar con mi gente"

El médico y el enfermero durante la audiencia de este jueves.
Tribunales

Prorrogaron la prisión preventiva para el médico y el enfermero de Pocito acusados de abusar de sus pacientes