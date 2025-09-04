El Rey lloró: Messi rompe en llanto en la entrada en calor, ante la ovación del púbico

Esta noche los argentinos asistimos a un hecho histórico: puede ser la última vez que Lionel Messi juegue "por los puntos" ante el público nacional.
Lionel Messi no aguantó la emoción ante el amor del público argentino, en lo que puede ser su último partido por los puntos en nuestro país.
En la entrada en calor previo al encuentro contra Venezuela, se vio al astro lagrimear ante el reconocimiento del estadio. esto fue reflejado por las redes sociales, especialmente por periodistas que se encuentran en la cancha de River.
Vero Brunatti escribió: "Leo Messi con lágrimas en los ojos cuando la gente corea su nombre en la entrada en calor. No estamos preparados para esto".
Además los internautas mostraron a un Messi muy emocionado, cantando el himno nacional, acompañado de sus hijos.