El Rey lloró: Messi rompe en llanto en la entrada en calor, ante la ovación del púbico

Esta noche los argentinos asistimos a un hecho histórico: puede ser la última vez que Lionel Messi juegue "por los puntos" ante el público nacional.

En la entrada en calor previo al encuentro contra Venezuela, se vio al astro lagrimear ante el reconocimiento del estadio. esto fue reflejado por las redes sociales, especialmente por periodistas que se encuentran en la cancha de River.

Vero Brunatti escribió: "Leo Messi con lágrimas en los ojos cuando la gente corea su nombre en la entrada en calor. No estamos preparados para esto".

Leo Messi con lágrimas en los ojos cuando la gente corea su nombre en la entrada en calor.



No estamos preparados para esto pic.twitter.com/D02PknPXH1 — Veronica Brunati (@verobrunati) September 4, 2025

Además los internautas mostraron a un Messi muy emocionado, cantando el himno nacional, acompañado de sus hijos.