jueves 4 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Selección

El Rey lloró: Messi rompe en llanto en la entrada en calor, ante la ovación del púbico

Lionel Messi no aguantó la emoción ante el amor del público argentino, en lo que puede ser su último partido por los puntos en nuestro país.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Esta noche los argentinos asistimos a un hecho histórico: puede ser la última vez que Lionel Messi juegue "por los puntos" ante el público nacional.

Lee además
Lionel Scaloni no pudo esconder la emoción durante la conferencia de prensa de este miércoles. 
Eliminatorias

Lionel Scaloni, emocionado: entre la despedida de Lionel Messi y un periodista agradecido
flavio mendoza le cumplio el sueno a su hijo de conocer a lionel messi: sos el superman de esta generacion
Video

Flavio Mendoza le cumplió el sueño a su hijo de conocer a Lionel Messi: "Sos el Superman de esta generación"

En la entrada en calor previo al encuentro contra Venezuela, se vio al astro lagrimear ante el reconocimiento del estadio. esto fue reflejado por las redes sociales, especialmente por periodistas que se encuentran en la cancha de River.

Vero Brunatti escribió: "Leo Messi con lágrimas en los ojos cuando la gente corea su nombre en la entrada en calor. No estamos preparados para esto".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/verobrunati/status/1963745300754923767&partner=&hide_thread=false

Además los internautas mostraron a un Messi muy emocionado, cantando el himno nacional, acompañado de sus hijos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EngancheDiez/status/1963747432765812873&partner=&hide_thread=false

Seguí leyendo

Independiente, afuera de la Copa Sudamericana: pasó la U de Chile tras el escándalo

Desamparados-Marquesado, promesa de partidazo: precio de entradas y qué sector tendrá cada hinchada

Messi y Chiqui Tapia repitieron la última cábala del 'mate sagrado' antes de las Eliminatorias

Kilito, el utilero histórico y de las mil anécdotas de Colón

Liga Universitaria: tras la suspensión por el temporal de Santa Rosa, la pelota vuelve a rodar

La salud de Miguel Ángel Russo: esperan que supere la infección y por ahora sigue internado

Desde "Señor importante" a "Asiatic King": la carrera más esperada en San Juan tendrá un duelo de lujo cien por cien local

Desamparados se moderniza y suma la misma plataforma digital que San Martín

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Desamparados se moderniza y suma la misma plataforma digital que San Martín
Para socios

Desamparados se moderniza y suma la misma plataforma digital que San Martín

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Insólito: dónde estaba el sanjuanino de 30 años que buscaban intensamente
Oficial

Insólito: dónde estaba el sanjuanino de 30 años que buscaban intensamente

Una mujer murió en un choque frontal en Ruta 40
Siniestro vial

Una mujer murió en un choque frontal en Ruta 40

Eugenio Vázquez y Sebastián Tasselli, vice y presidente de General Plastics.  video
EXCLUSIVO

"Era un pliego que estaba orientado": hablaron los jefes de la empresa que compitió con la firma vinculada al primo de Uñac por los tubos del Acueducto

Identificaron a la mujer fallecida en la Ruta 40 en un choque frontal
Albardón

Identificaron a la mujer fallecida en la Ruta 40 en un choque frontal

Axel Martín Guardia, hijo de Los Pastelitos.
UFI Genérica

Rawson: padre e hijo, conocido como "Los Pastelitos", protagonizaron una batahola en Villa Lerga y fueron condenados

Te Puede Interesar

Identificaron a la mujer fallecida en la Ruta 40 en un choque frontal
Albardón

Identificaron a la mujer fallecida en la Ruta 40 en un choque frontal

Por Redacción Tiempo de San Juan
Más del 60% de los jubilados sanjuaninos lo hizo por moratoria y en el ranking nacional está por debajo del promedio
Informe

Más del 60% de los jubilados sanjuaninos lo hizo por moratoria y en el ranking nacional está por debajo del promedio

En la última función de Messi en el país, la Selección Argentina empata sin goles ante Venezuela
Minuto a minuto

En la última función de Messi en el país, la Selección Argentina empata sin goles ante Venezuela

Transformación vial histórica: Orrego inauguró la Calle 5 y anunció nuevas obras de pavimentación en Rawson
Este jueves

Transformación vial histórica: Orrego inauguró la Calle 5 y anunció nuevas obras de pavimentación en Rawson

Eugenio Vázquez y Sebastián Tasselli, vice y presidente de General Plastics.  video
EXCLUSIVO

"Era un pliego que estaba orientado": hablaron los jefes de la empresa que compitió con la firma vinculada al primo de Uñac por los tubos del Acueducto