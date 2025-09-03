Lionel Scaloni, emocionado: entre la despedida de Lionel Messi y un periodista agradecido

Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa de cara al duelo de Eliminatorias Sudamericanas ante Venezuela y el entrenador campeón del mundo se emocionó ante una pregunta que le hizo un periodista. La situación no pasó inadvertida en la sala del predio de Ezeiza y se hizo viral.

“¿Está llorando? No era mi intención" , dijo Scaloni. El periodista Maxi De Vita Lemus le respondió, con la voz quebrada: “Me diste la alegría más grande de mi vida” . Enseguida, todos los presentes comenzaron a aplaudir y el cronista pudo terminar de formular la pregunta acerca de lo que se vivirá este jueves en el estadio Monumentalcon la despedida de Lionel Messi , quien jugará su último partido en el país por Eliminatorias. “De verdad vamos a tener que terminar acá. Por verlo a él (señalando al periodista) me pasa esto” , respondió el estratega de Pujato secándose una lágrima y también emocionado por la situación que se vivió en la sala de conferencia.

Scaloni había sido consultado sobre lo vivido con Messi en la Selección, incluyendo la obtención de la Copa del Mundo como máximo hito. “Jugué con él y haberle podido dar la pelota fue algo hermoso en ese momento. Poder haber estado en un Mundial con él y que lo haya ganado es emocionante. Con el correr del tiempo nos daremos cuenta mucho más de todo esto. Mañana será un partido lindo, emocionante, seguramente no sea su último partido en Argentina porque nos encargaremos de que juegue otro si él lo decide. Es evidente que así será. Se buscará el momento porque lo merece. Es un placer, poco más que decir. Todo lo que genera cuando entra por el predio es algo que no se lo vi a nadie. Tampoco lo dirigí mucho, pero digo lo que genera como persona. Para entenderlo, hay que estar en esta posición y es un placer. No me quiero poner a pensar en cuando no esté. Hoy está y hay que disfrutarlo, es lo más importante”, dijo el entrenador de 47 años.