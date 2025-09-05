viernes 5 de septiembre 2025

Fórmula 1

Gran Premio de Monza: Franco Colapinto no repuntó y terminó último en la 2da práctica

El piloto argentino no tuvo el mejor comienzo en Italia y estuvo muy lejos con los números.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Alpine y Franco Colapinto no tuvieron el mejor de los días en Italia. El argentino terminó último en la 2da práctica por el Gran Premio de Monza. La primera parte de la actividad para la escudería de Enstone tampoco fue esperanzadora: Paul Aron, rookie que reemplazó a Colapinto, se posicionó 20° con 1:22.153 como mejor tiempo que lo dejó a 0.500 de un Pierre Gasly que se ubicó 18° (1:21.653).

La jornada de práctica tuvo a Lewis Hamilton como el más veloz de la FP1 con 1:20.117 seguido por su compañero de Ferrari Charles Leclerc. La segunda tanda la dominó Lando Norris (1:19.878), pero con un registro que lo dejó apenas 0.083 por delante de Leclerc.

image

Sacando el tiempo de Andrea Kimi Antonelli, quien quedó 19° tras girar tan solo en los primeros diez minutos por el accidente que protagonizó, los Alpine quedaron en el fondo de la grilla en todo el día. Franco Colapinto se ubicó 20° con un tiempo de 1:21.564 obtenido a lo largo de 30 giros y Pierre Gasly apareció 0.462 por delante del argentino (1:21.102), pero la referencia del caso es que el francés quedó 0.291 por detrás del 17° tiempo que firmó Liam Lawson y a 1.224 de la vuelta más rápida de la jornada que marcó Norris.

Este sábado desde las 7.30 de la mañana (hora Argentina) se realizará la última práctica libre antes de la clasificación (11 de la mañana) que ordenará la grilla de la carrera principal a 53 vueltas que se llevará a cabo el domingo desde las 10 de la mañana.

