sábado 30 de agosto 2025

Fórmula Uno

Colapinto se quedó en la Q1 y partirá 16° en el Gran Premio de Países Bajos

El piloto argentino rozó la clasificación a la segunda tanda pero quedó afuera por milésimas. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, saldrá dos posiciones más adelante.

Por Redacción Tiempo de San Juan
franco colapinto

El sueño de avanzar en la clasificación duró poco para Franco Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos. El joven argentino quedó eliminado en la Q1, a pesar de que su tiempo se ubicó a tan solo 0.067 segundos del corte que lo hubiera metido en la siguiente ronda.

Franco Colapinto dio la sorpresa.
Fórmula 1

Franco Colapinto tuvo una destacada actuación: finalizó 9° en las prácticas libres del GP de Países Bajos
Franco Colapinto no termina de ganarse un lugar seguro en la Fórmula 1.
Fórmula 1

Duras críticas de Flavio Briatore a Franco Colapinto: "Quizás necesite...″

Con este resultado, Colapinto tendrá que arrancar la competencia desde la decimosexta posición, lo que le exigirá un gran trabajo de recuperación en la carrera.

En tanto, su compañero de escudería, el francés Pierre Gasly, tampoco tuvo un rendimiento brillante y apenas pudo ubicarse 14° en la grilla de partida.

La carrera en Zandvoort promete ser un desafío para ambos, con la necesidad de remontar desde el fondo para intentar sumar puntos.

