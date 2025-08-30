Colapinto se quedó en la Q1 y partirá 16° en el Gran Premio de Países Bajos

El sueño de avanzar en la clasificación duró poco para Franco Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos. El joven argentino quedó eliminado en la Q1, a pesar de que su tiempo se ubicó a tan solo 0.067 segundos del corte que lo hubiera metido en la siguiente ronda.
Con este resultado, Colapinto tendrá que arrancar la competencia desde la decimosexta posición, lo que le exigirá un gran trabajo de recuperación en la carrera.
En tanto, su compañero de escudería, el francés Pierre Gasly, tampoco tuvo un rendimiento brillante y apenas pudo ubicarse 14° en la grilla de partida.
La carrera en Zandvoort promete ser un desafío para ambos, con la necesidad de remontar desde el fondo para intentar sumar puntos.