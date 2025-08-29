viernes 29 de agosto 2025

Fórmula 1

Franco Colapinto tuvo una destacada actuación: finalizó 9° en las prácticas libres del GP de Países Bajos

El piloto argentino finalizó completó dos sesiones sin mayores problemas y registró su rendimiento más destacado en la FP2 para escalar posiciones en el clasificador.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Franco Colapinto dio la sorpresa.

Concluyeron las dos primeras prácticas libres del Gran Premio de los Países Bajos. Franco Colapinto finalizó 18° en la FP1 con un tiempo de 1:12.276 y mejoró muchísimo sus registros en la FP2: terminó 9° con una marca de 1:10.957. Pierre Gasly, su compañero, quedó 10° y 19° respectivamente, mientras que Lando Norris fue el mejor en ambas sesiones. Repasá lo mejor de las prácticas.

Luego del parón de verano, los pilotos volvieron al ruedo en un circuito traicionero tanto por su trazado como por su clima. Ambas fueron detenidas por banderas rojas debido a despistes o accidentes.

En la FP1 Kimi Antonelli quedó varado en la leca, provocando la primera y única detención de aquella sesión. En la FP2, un fuerte accidente de Lance Stroll frenó la práctica a los 15 minutos y tiempo más tarde un choque mucho más leve de Alex Albon también provocó un parate. Además, los trompos y las salidas de pista fueron una constante.

En la primera tanda, Colapinto estuvo lejos de los puestos de vanguardia durante sus 26 giros. Tanto con neumáticos medios, como cuando probó ritmo de clasificación con blandos se mantuvo a dos segundos de la cima. Su mejor tiempo fue 1:12.276, 1.998 por detrás de Lando Norris y seis décimas por encima de su compañero Pierre Gasly.

En la segunda se acercó mucho más, y podría haber sido mejor si no hubiese tenido tanta mala suerte: las dos veces que colocó gomas blandas para hacer su vuelta rápida la sesión se detuvo. Con las ruedas algo desgastadas marcó 1:10.957 y quedó a poco más de un segundo de Norris. Esta fue la mejor práctica del argentino desde que está en Alpine.

"Este auto es más raro: de golpe salgo y tengo el doble de grip y no entiendo por qué. Pero bueno, obviamente que cuando tengo grip sale la vuelta más fácil. Fue una buena FP2, es un gran paso", reveló tras la jornada del viernes.

Pese al accidente de Stroll, fue un gran inicio de fin de semana para Aston Martin, cuyos pilotos quedaron 3° y 4° en la FP1 y en la FP2 Fernando Alonso logró un espectacular segundo puesto. Max Verstappen, en su home race, finalizó 6° y 5° respectivamente, mientras que los autos de Ferrari estuvieron lejos de la punta. McLaren volvió a ratificar su dominio con sus dos pilotos integrando el podio en ambas sesiones.

Las posiciones en la FP2 de Países Bajos:

Lando Norris (McLaren) 1:09.890 - 28 vueltas

Fernando Alonso (Aston Martin) +0.087s - 20 vueltas

Oscar Piastri (McLaren) +0.089s - 29 vueltas

George Russell (Mercedes) +0.384s - 25 vueltas

Max Verstappen (Red Bull Racing) +0.588s - 23 vueltas

Lewis Hamilton (Ferrari) +0.848s - 22 vueltas

Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) +0.905s - 26 vueltas

Charles Leclerc (Ferrari) +0.944s - 23 vueltas

Franco Colapinto (Alpine) +1.067s - 26 vueltas

Nico Hulkenberg (Kick Sauber) +1.190s - 25 vueltas

Oliver Bearman (Haas) +1.223s - 26 vueltas

Kimi Antonelli (Mercedes) +1.295s - 21 vueltas

Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) +1.430s - 25 vueltas

Liam Lawson (Racing Bulls) +1.449s - 25 vueltas

Esteban Ocon (Haas) +1.471s - 23 vueltas

Carlos Sainz (Williams) +1.792s - 30 vueltas

Alexander Albon (Williams) +1.866s - 16 vueltas

Lance Stroll (Aston Martin) +2.085s - 7 vueltas

Pierre Gasly (Alpine) +2.232s - 28 vueltas

Isack Hadjar (Racing Bulls) - 1 vuelta

Este sábado, desde las 6.30, tendrá lugar la tercera y última práctica libre, mientras que a las 10 se llevará a cabo la clasificación. La carrera será el domingo, también a las 10 de la mañana

