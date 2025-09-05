viernes 5 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Gran Premio de Monza

Paul Aron terminó último en el Alpine de Franco Colapinto en la primera práctica de la Fórmula 1

El rookie sustituto del argentino no tuvo la mejor performance y sacó el peor tiempo de los demás corredores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
G0CTF4jXIAA9RlN

¡Final de la práctica libre 1 en Monza! Las Ferraris marcaron el ritmo de la jornada con Lewis Hamilton (1:20.117) como el más veloz justo por delante de su compañero Charles Leclerc (1:20.286).

Lee además
Franco Colapinto recibió una visita especial.
En medio de las críticas

El fuerte apoyo de un campeón del mundo a Franco Colapinto y la foto 'amistosa' con Briatore
franco colapinto logro su mejor actuacion con alpine en el gp de paises bajos
Fórmula 1

Franco Colapinto logró su mejor actuación con Alpine en el GP de Países Bajos

Franco Colapinto no corrió en este primer entrenamiento ya que cedió su A525 al reserva Paul Aron tal cual marcan las reglamentaciones. El estonio, que sufrió un trompo cuando promediaba la tanda, sumó 23 giros y logró el 20° tiempo tras marcar 1:22.153, que lo posicionó a 0.500 de un Pierre Gasly que se ubicó 18° (1:21.653) solo por delante de Aron y Ollie Bearman de Haas (1:22.058).

El irlandés Alex Dunne, el otro rookie que estuvo en pista con el coche de Oscar Piastri en McLaren, quedó 16° con 1:21.606, a 0.585 del tiempo del otro corredor de esa escudería: Lando Norris firmó el sexto registro de la FP1 con 1:21.021.

El estonio, rookie sustituto de Franco Colapinto, casi choca el monoplaza

¡Trompo de Paul Aron! El estonio reserva de Alpine que comanda el coche de Franco Colapinto perdió el control en Monza, salió fuera de los límites de pista, aunque no habría generado mayores problemas sobre el monoplaza. “Todo bien, toqué la grava en la entrada”, aclaró.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MaxArgento33/status/1963939051867627846&partner=&hide_thread=false

La próxima práctica es a las 12:00 y Franco Colapinto ya será de la partida.

Temas
Seguí leyendo

Dura sanción para Villa Obrera tras la agresión a un árbitro con un block: quita de puntos, suspensión de su cancha y fuerte multa

El histórico encuentro entre Messi y Charly García, y la inesperada reacción de Antonella

Dibu Martínez: "El mejor arquero del fútbol argentino es Armani"

Sin sus grandes figuras, Brasil vapuleó a Chile

Paredes y Batista, DT de Venezuela, se dijeron de todo... ¡por un lateral!

Colombia goleó, y dejó a Bolivia con un pie afuera del Mundial

Messi cumplió su sueño: "Estar con mi gente"

¡Histórico! De la mano de un argentino, Paraguay vuelve al Mundial

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
leyenda viviente: lionel messi tuvo su ultima cena, firmo un doblete y cerro una noche magica en el monumental
Reviví los goles

Leyenda viviente: Lionel Messi tuvo su última cena, firmó un doblete y cerró una noche mágica en el Monumental

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Identificaron a la mujer fallecida en la Ruta 40 en un choque frontal
Albardón

Identificaron a la mujer fallecida en la Ruta 40 en un choque frontal

Insólito: dónde estaba el sanjuanino de 30 años que buscaban intensamente
Oficial

Insólito: dónde estaba el sanjuanino de 30 años que buscaban intensamente

Una mujer murió en un choque frontal en Ruta 40
Siniestro vial

Una mujer murió en un choque frontal en Ruta 40

Axel Martín Guardia, hijo de Los Pastelitos.
UFI Genérica

Rawson: padre e hijo, conocido como "Los Pastelitos", protagonizaron una batahola en Villa Lerga y fueron condenados

Quedaron inauguradas las obras en la Ruta 5 video
Infraestructura

Quedaron inauguradas las obras en la Ruta 5

Te Puede Interesar

Dura sanción para Villa Obrera tras la agresión a un árbitro con un block: quita de puntos, suspensión de su cancha y fuerte multa
Violencia en el fútbol sanjuanino

Dura sanción para Villa Obrera tras la agresión a un árbitro con un block: quita de puntos, suspensión de su cancha y fuerte multa

Por Redacción Tiempo de San Juan
La búsqueda de una sanjuanina de 61 años: quiere hallar a los hijos que le arrebaton luego de dar a luz.
Historia

La angustiante búsqueda de una sanjuanina a la que le arrancaron de los brazos dos hijos recién nacidos

Una de las amenazas de bomba en el Centro Cívico, reciente, que obligó al desalojo.
Óptica oficial

Amenazas de bomba en San Juan: hablan de operativos "inevitables" y salen a concientizar en escuelas

En San Juan preparan una nueva compra de pistolas taser: aspiran a una cada dos policías y se usarán en otros lugares
Método disuasivo

En San Juan preparan una nueva compra de pistolas taser: aspiran a una cada dos policías y se usarán en otros lugares

Las características de la caza en San Juan, con las aves como la especie más afectada.
Ambiente

Las características de la caza en San Juan: cuál es la especie más elegida y un problema que crece