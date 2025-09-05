Paul Aron terminó último en el Alpine de Franco Colapinto en la primera práctica de la Fórmula 1

¡Final de la práctica libre 1 en Monza! Las Ferraris marcaron el ritmo de la jornada con Lewis Hamilton (1:20.117) como el más veloz justo por delante de su compañero Charles Leclerc (1:20.286).

Franco Colapinto no corrió en este primer entrenamiento ya que cedió su A525 al reserva Paul Aron tal cual marcan las reglamentaciones. El estonio, que sufrió un trompo cuando promediaba la tanda, sumó 23 giros y logró el 20° tiempo tras marcar 1:22.153, que lo posicionó a 0.500 de un Pierre Gasly que se ubicó 18° (1:21.653) solo por delante de Aron y Ollie Bearman de Haas (1:22.058).

El irlandés Alex Dunne, el otro rookie que estuvo en pista con el coche de Oscar Piastri en McLaren, quedó 16° con 1:21.606, a 0.585 del tiempo del otro corredor de esa escudería: Lando Norris firmó el sexto registro de la FP1 con 1:21.021.

El estonio, rookie sustituto de Franco Colapinto, casi choca el monoplaza

¡Trompo de Paul Aron! El estonio reserva de Alpine que comanda el coche de Franco Colapinto perdió el control en Monza, salió fuera de los límites de pista, aunque no habría generado mayores problemas sobre el monoplaza. “Todo bien, toqué la grava en la entrada”, aclaró.

La próxima práctica es a las 12:00 y Franco Colapinto ya será de la partida.