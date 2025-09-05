viernes 5 de septiembre 2025

¡Para el cuadrito!

El histórico encuentro entre Messi y Charly García, y la inesperada reacción de Antonella

En su última presentación oficial en Argentina con la Selección, Messi protagonizó un emotivo encuentro. La reacción de su esposa ante la histórica escena.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Charly García dijo presente en el Monumental para ver el último show oficial de Messi en Argentina.

Charly García dijo presente en el Monumental para ver el último show oficial de Messi en Argentina.

La goleada de la Selección Argentina sobre Venezuela en el Monumental no solo quedará en la memoria por ser el último partido oficial de Lionel Messi en el país con la Albiceleste. La noche del jueves 4 de septiembre estuvo cargada de emociones, y uno de los momentos más comentados fue el histórico encuentro entre el "10" y Charly García.

El ídolo del rock argentino, de 73 años, se acercó hasta el vestuario local tras el triunfo. En silla de ruedas y con visibles dificultades de movilidad, Charly fue recibido con afecto por los jugadores. Allí se sacó una foto junto a Messi, Claudio “Chiqui” Tapia y Rodrigo De Paul, imagen que rápidamente circuló en redes sociales por su fuerte carga simbólica: el máximo referente del fútbol argentino y el prócer indiscutido del rock nacional, juntos en un mismo cuadro.

G0DZLEoX0AAfhC0
Charly Garc&iacute;a, junto al Chiqui Tapia, De Paul y Messi.

Charly García, junto al Chiqui Tapia, De Paul y Messi.

Pero lo más emotivo ocurrió minutos después, cuando Messi abandonaba el Monumental en su camioneta junto a su familia. Al verlo, Charly se acercó para despedirse. La Pulga bajó la ventanilla, le estrechó la mano y lo despidió con una sonrisa. “Chau. Dios te bendiga”, le dijo el músico, generando un momento que conmovió a todos los presentes.

La reacción de Antonela Roccuzzo

Desde el asiento del acompañante, Antonela Roccuzzo fue testigo privilegiada de la escena. La rosarina no ocultó su emoción: sonrió y se llevó la mano al corazón, en un gesto que rápidamente se interpretó como la síntesis de lo que vivieron millones de hinchas al ver ese cruce entre dos leyendas vivientes de la cultura argentina.

Messi, quien confirmó en zona mixta que no viajará a Guayaquil para enfrentar a Ecuador el próximo martes, vivió una noche de despedida soñada. El Monumental se rindió a sus pies y, como broche de oro, el destino le regaló un encuentro con Charly García, en lo que ya muchos llaman una foto histórica para el deporte y la música nacional.

