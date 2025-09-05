viernes 5 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Talento de exportación

El sanjuanino Quevedo, a cuartos del Mundial de Clubes con Marcelo como testigo: ¡que se venga el Real Madrid!

El juvenil de River, oriundo de La Bebida, vivió una noche soñada en España: el Millonario empató con Barcelona, clasificó primero en su grupo y ahora se viene el gran desafío ante el "Merengue".

Por Carla Acosta
BeFunky-collage (6)
📝 ¡HAY RIVAL! @riverplate.global se enfrentará a @realmadridacademy este sábado y ya hay quiene
GRUPO B - Imágenes del partido entre el @fcbmasia 🆚 @riverplate.global 📸 @marta_sanchis —————— (1)

River cerró la fase de grupos del Mundial de Clubes Sub 18 con una sonrisa enorme y un testigo de lujo. El equipo de Núñez empató 1-1 frente al Barcelona, con gol de Dilan Gerez, y selló su clasificación a cuartos de final como líder de su zona. En las tribunas del estadio estuvo nada más y nada menos que Marcelo Vieira, histórico exjugador del Real Madrid, siguiendo de cerca a las promesas del fútbol juvenil.

Lee además
gran premio de monza: franco colapinto no repunto y termino ultimo en la 2da practica
Fórmula 1

Gran Premio de Monza: Franco Colapinto no repuntó y terminó último en la 2da práctica
el emotivo mensaje de lionel messi tras jugar su ultimo partido oficial con argentina en el pais
Un diferente

El emotivo mensaje de Lionel Messi tras jugar su último partido oficial con Argentina en el país

En esa foto del partido que compartió la institución aparece un protagonista que se lleva todas las miradas en San Juan. Se trata de Emiliano Quevedo, el lateral izquierdo sanjuanino que desde hace cuatro años defiende la camiseta del Millonario y que volvió a decir presente en otro momento clave. El defensor viene de destacarse en la Copa Futam -donde River fue subcampeón- y ahora suma rodaje internacional en un torneo que reúne a las potencias más grandes del mundo.

La campaña de River en el Grupo C fue sólida. Debutó con un 3-1 sobre Como de Italia, después goleó 5-2 al Benfica de Portugal y cerró con el empate frente al Barça. Así, los dirigidos por Guillermo Rivarola terminaron en lo más alto de la zona y se aseguraron un cruce soñado.

¡HAY RIVAL! @riverplate.global se enfrentará a @realmadridacademy este sábado y ya hay quiene

Ahora el próximo desafío será el Real Madrid, el gigante español que jugará de local en el Estadio Municipal de Montilla. El partido está programado para el sábado 6 de septiembre, a las 15 horas de Argentina, y promete ser uno de los platos fuertes del campeonato.

El Trofeo Al-Andalus, como se conoce a este Mundial de Clubes Sub 18, reúne a 12 potencias de Europa, Sudamérica y África, entre ellas Barcelona, Real Madrid, Sevilla, Palmeiras, Corinthians, River y Racing.

GRUPO B - Imágenes del partido entre el @fcbmasia @riverplate.global @marta_sanchis —————— (1)

Temas
Seguí leyendo

Fin de semana de fierros en El Villicum: se corre la sexta fecha del Zonal Cuyano

Un excampeón del Turismo Carretera fue víctima de un brutal asalto

Paul Aron terminó último en el Alpine de Franco Colapinto en la primera práctica de la Fórmula 1

Dura sanción para Villa Obrera tras la agresión a un árbitro con un block: quita de puntos, suspensión de su cancha y fuerte multa

El histórico encuentro entre Messi y Charly García, y la inesperada reacción de Antonella

Dibu Martínez: "El mejor arquero del fútbol argentino es Armani"

Sin sus grandes figuras, Brasil vapuleó a Chile

Paredes y Batista, DT de Venezuela, se dijeron de todo... ¡por un lateral!

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
dura sancion para villa obrera tras la agresion a un arbitro con un block: quita de puntos, suspension de su cancha y fuerte multa
Violencia en el fútbol sanjuanino

Dura sanción para Villa Obrera tras la agresión a un árbitro con un block: quita de puntos, suspensión de su cancha y fuerte multa

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Identificaron a la mujer fallecida en la Ruta 40 en un choque frontal
Albardón

Identificaron a la mujer fallecida en la Ruta 40 en un choque frontal

Insólito: dónde estaba el sanjuanino de 30 años que buscaban intensamente
Oficial

Insólito: dónde estaba el sanjuanino de 30 años que buscaban intensamente

Encontraron muerto a un martillero público en su oficina en Capital
Gravísimo

Encontraron muerto a un martillero público en su oficina en Capital

Una mujer murió en un choque frontal en Ruta 40
Siniestro vial

Una mujer murió en un choque frontal en Ruta 40

El médico y el enfermero durante la audiencia de este jueves.
Tribunales

Prorrogaron la prisión preventiva para el médico y el enfermero de Pocito acusados de abusar de sus pacientes

Te Puede Interesar

El negocio de la esquina de San Luis y España está siendo demolido. El local albergó un negocio icónico del comercio sanjuanino. 
Esquina icónica

Demuelen un emblemático local frente al Parque de Mayo: adiós a parte de la historia comercial de San Juan

Por Elizabeth Pérez
Encontraron muerto a un martillero público en su oficina en Capital
Gravísimo

Encontraron muerto a un martillero público en su oficina en Capital

El sanjuanino Quevedo, a cuartos del Mundial de Clubes con Marcelo como testigo: ¡que se venga el Real Madrid!
Talento de exportación

El sanjuanino Quevedo, a cuartos del Mundial de Clubes con Marcelo como testigo: ¡que se venga el Real Madrid!

Al registrar un auto en cualquier Registro del Automotor se podrá pagar al mismo tiempo la patente en el lugar. 
Novedad

Ahora será más fácil pagar el impuesto al registrar un auto en San Juan

El emotivo mensaje de Lionel Messi tras jugar su último partido oficial con Argentina en el país
Un diferente

El emotivo mensaje de Lionel Messi tras jugar su último partido oficial con Argentina en el país