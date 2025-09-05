El sanjuanino Quevedo, a cuartos del Mundial de Clubes con Marcelo como testigo: ¡que se venga el Real Madrid!

River cerró la fase de grupos del Mundial de Clubes Sub 18 con una sonrisa enorme y un testigo de lujo. El equipo de Núñez empató 1-1 frente al Barcelona , con gol de Dilan Gerez , y selló su clasificación a cuartos de final como líder de su zona. En las tribunas del estadio estuvo nada más y nada menos que Marcelo Vieira , histórico exjugador del Real Madrid, siguiendo de cerca a las promesas del fútbol juvenil.

En esa foto del partido que compartió la institución aparece un protagonista que se lleva todas las miradas en San Juan. Se trata de Emiliano Quevedo , el lateral izquierdo sanjuanino que desde hace cuatro años defiende la camiseta del Millonario y que volvió a decir presente en otro momento clave. El defensor viene de destacarse en la Copa Futam -donde River fue subcampeón- y ahora suma rodaje internacional en un torneo que reúne a las potencias más grandes del mundo.

La campaña de River en el Grupo C fue sólida. Debutó con un 3-1 sobre Como de Italia, después goleó 5-2 al Benfica de Portugal y cerró con el empate frente al Barça. Así, los dirigidos por Guillermo Rivarola terminaron en lo más alto de la zona y se aseguraron un cruce soñado.

¡HAY RIVAL!

Ahora el próximo desafío será el Real Madrid, el gigante español que jugará de local en el Estadio Municipal de Montilla. El partido está programado para el sábado 6 de septiembre, a las 15 horas de Argentina, y promete ser uno de los platos fuertes del campeonato.

El Trofeo Al-Andalus, como se conoce a este Mundial de Clubes Sub 18, reúne a 12 potencias de Europa, Sudamérica y África, entre ellas Barcelona, Real Madrid, Sevilla, Palmeiras, Corinthians, River y Racing.