El emotivo mensaje de Lionel Messi tras jugar su último partido oficial con Argentina en el país

Lionel Messi y su familia vivió una verdadera fiesta este jueves. El Monumental a todo dar clamó por él a toda hora, ya que habría jugado su último partido oficial con el combinado albiceleste en territorio argentino. Se despidió a lo grande, ganándole 3 a 0 a Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas y convirtiendo dos tantos.

Habló con la prensa tras finalizar el partido y no paró de agradecer. Pero ahora, más tranquilo, agarró su celular y escribió un emotivo mensaje en redes sociales.

Qué escribió Lionel Messi El 10 de la Selección dijo: “Una noche muy especial que todavía me deja sin palabras de la emoción. Gracias de corazón a toda la gente por el cariño y por esta bancándonos siempre. Pase lo que pase y sea cual sea el futuro, que solo Dios lo sabe. ¡Vamos Argentina!”. Mirá su publicación: WhatsApp Image 2025-09-05 at 12.58.58

