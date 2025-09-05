viernes 5 de septiembre 2025

Un diferente

El emotivo mensaje de Lionel Messi tras jugar su último partido oficial con Argentina en el país

El mejor jugador del mundo escribió un mensaje en sus redes sociales tras la fiesta vivida este jueves en el Monumental, donde el combinado le ganó a Venezuela por 3 a 0 con dos goles del capitán por las Eliminatorias Sudamericanas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
G0DDbJRXkAAqkRu

Lionel Messi y su familia vivió una verdadera fiesta este jueves. El Monumental a todo dar clamó por él a toda hora, ya que habría jugado su último partido oficial con el combinado albiceleste en territorio argentino. Se despidió a lo grande, ganándole 3 a 0 a Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas y convirtiendo dos tantos.

Messi sorprendió a todos y revolucionó la calle Corrientes tras asistir a la obra de Nico Vázquez. 
Locura

Lionel Messi revolucionó la calle Corrientes al llegar al teatro a ver Rocky, la obra de Nico Vázquez
el inter miami clasifico a una nueva final y lionel messi hizo declaraciones explosivas
Estados Unidos

El Inter Miami clasificó a una nueva final y Lionel Messi hizo declaraciones explosivas

Habló con la prensa tras finalizar el partido y no paró de agradecer. Pero ahora, más tranquilo, agarró su celular y escribió un emotivo mensaje en redes sociales.

Qué escribió Lionel Messi

El 10 de la Selección dijo: “Una noche muy especial que todavía me deja sin palabras de la emoción. Gracias de corazón a toda la gente por el cariño y por esta bancándonos siempre. Pase lo que pase y sea cual sea el futuro, que solo Dios lo sabe. ¡Vamos Argentina!”.

Mirá su publicación:

WhatsApp Image 2025-09-05 at 12.58.58

El histórico encuentro entre Messi y Charly García, y la inesperada reacción de Antonella

Dibu Martínez: "El mejor arquero del fútbol argentino es Armani"

