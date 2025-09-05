viernes 5 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Violencia en el fútbol sanjuanino

Dura sanción para Villa Obrera tras la agresión a un árbitro con un block: quita de puntos, suspensión de su cancha y fuerte multa

El Tribunal de Penas castigó con dureza al "Caivo" tras el grave incidente ocurrido en el partido ante Colón. El comunicado completo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
fsfdff

El Tribunal de Penas de la Liga Sanjuanina de Fútbol aplicó una de las sanciones más severas de los últimos tiempos contra el Club Atlético Independiente Villa Obrera, tras el violento episodio registrado el pasado 24 de agosto en el partido frente a Colón Junior, válido por el Torneo Clausura.

Lee además
paul aron termino ultimo en el alpine de franco colapinto en la primera practica de la formula 1
Gran Premio de Monza

Paul Aron terminó último en el Alpine de Franco Colapinto en la primera práctica de la Fórmula 1
Charly García dijo presente en el Monumental para ver el último show oficial de Messi en Argentina.
¡Para el cuadrito!

El histórico encuentro entre Messi y Charly García, y la inesperada reacción de Antonella

El encuentro, disputado en cancha del CAIVO, fue suspendido a los 38 minutos del segundo tiempo cuando un simpatizante local arrojó un pedazo de block que impactó en el hombro del asistente de línea, Sebastián Fernández, quien no pudo continuar dirigiendo a raíz de la lesión.

Tras recibir los informes arbitrales, policiales y los descargos de ambos clubes, además de analizar los videos del hecho, el Tribunal consideró probada la agresión y remarcó su preocupación por la reiteración de episodios violentos en ese estadio. Recordó que en julio pasado, jugadores de la división Sub-17 del mismo club habían agredido a un árbitro en un partido frente a 9 de Julio, y que en otro encuentro contra Minero también se habían registrado incidentes con hinchas.

Con base en los artículos 32, 33 y 80 del Reglamento de Transgresiones y Penas, el fallo resolvió: dar por perdido el partido a Villa Obrera frente a Colón Junior (0-1 al momento de la suspensión); quitar nueve puntos al club en el actual campeonato; suspender la cancha por seis fechas; prohibir el ingreso de público local y visitante por seis partidos, permitiendo solo jugadores, cuerpo técnico y hasta 10 dirigentes por club (previa notificación); y aplicar una multa económica equivalente a 150 entradas por tres fechas, que deberá abonarse en un plazo de cinco días hábiles.

Además, el Tribunal intimó al club a regularizar multas anteriores que permanecen impagas, bajo apercibimiento de nuevas sanciones más graves, que podrían llegar a la suspensión de la institución en caso de incumplimiento.

Seguí leyendo

Dibu Martínez: "El mejor arquero del fútbol argentino es Armani"

Sin sus grandes figuras, Brasil vapuleó a Chile

Paredes y Batista, DT de Venezuela, se dijeron de todo... ¡por un lateral!

Colombia goleó, y dejó a Bolivia con un pie afuera del Mundial

Messi cumplió su sueño: "Estar con mi gente"

¡Histórico! De la mano de un argentino, Paraguay vuelve al Mundial

Uruguay goleó a Perú y lo dejó afuera del Mundial

Las imágenes del último partido de Lionel Messi en nuestro país, por los puntos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
leyenda viviente: lionel messi tuvo su ultima cena, firmo un doblete y cerro una noche magica en el monumental
Reviví los goles

Leyenda viviente: Lionel Messi tuvo su última cena, firmó un doblete y cerró una noche mágica en el Monumental

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Identificaron a la mujer fallecida en la Ruta 40 en un choque frontal
Albardón

Identificaron a la mujer fallecida en la Ruta 40 en un choque frontal

Insólito: dónde estaba el sanjuanino de 30 años que buscaban intensamente
Oficial

Insólito: dónde estaba el sanjuanino de 30 años que buscaban intensamente

Una mujer murió en un choque frontal en Ruta 40
Siniestro vial

Una mujer murió en un choque frontal en Ruta 40

Axel Martín Guardia, hijo de Los Pastelitos.
UFI Genérica

Rawson: padre e hijo, conocido como "Los Pastelitos", protagonizaron una batahola en Villa Lerga y fueron condenados

Quedaron inauguradas las obras en la Ruta 5 video
Infraestructura

Quedaron inauguradas las obras en la Ruta 5

Te Puede Interesar

Dura sanción para Villa Obrera tras la agresión a un árbitro con un block: quita de puntos, suspensión de su cancha y fuerte multa
Violencia en el fútbol sanjuanino

Dura sanción para Villa Obrera tras la agresión a un árbitro con un block: quita de puntos, suspensión de su cancha y fuerte multa

Por Redacción Tiempo de San Juan
La búsqueda de una sanjuanina de 61 años: quiere hallar a los hijos que le arrebaton luego de dar a luz.
Historia

La angustiante búsqueda de una sanjuanina a la que le arrancaron de los brazos dos hijos recién nacidos

Una de las amenazas de bomba en el Centro Cívico, reciente, que obligó al desalojo.
Óptica oficial

Amenazas de bomba en San Juan: hablan de operativos "inevitables" y salen a concientizar en escuelas

En San Juan preparan una nueva compra de pistolas taser: aspiran a una cada dos policías y se usarán en otros lugares
Método disuasivo

En San Juan preparan una nueva compra de pistolas taser: aspiran a una cada dos policías y se usarán en otros lugares

Las características de la caza en San Juan, con las aves como la especie más afectada.
Ambiente

Las características de la caza en San Juan: cuál es la especie más elegida y un problema que crece