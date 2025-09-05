Dura sanción para Villa Obrera tras la agresión a un árbitro con un block: quita de puntos, suspensión de su cancha y fuerte multa

El Tribunal de Penas de la Liga Sanjuanina de Fútbol aplicó una de las sanciones más severas de los últimos tiempos contra el Club Atlético Independiente Villa Obrera , tras el violento episodio registrado el pasado 24 de agosto en el partido frente a Colón Junior, válido por el Torneo Clausura.

El encuentro, disputado en cancha del CAIVO, fue suspendido a los 38 minutos del segundo tiempo cuando un simpatizante local arrojó un pedazo de block que impactó en el hombro del asistente de línea, Sebastián Fernández , quien no pudo continuar dirigiendo a raíz de la lesión.

Tras recibir los informes arbitrales, policiales y los descargos de ambos clubes, además de analizar los videos del hecho, el Tribunal consideró probada la agresión y remarcó su preocupación por la reiteración de episodios violentos en ese estadio. Recordó que en julio pasado, jugadores de la división Sub-17 del mismo club habían agredido a un árbitro en un partido frente a 9 de Julio, y que en otro encuentro contra Minero también se habían registrado incidentes con hinchas.

Con base en los artículos 32, 33 y 80 del Reglamento de Transgresiones y Penas, el fallo resolvió: dar por perdido el partido a Villa Obrera frente a Colón Junior (0-1 al momento de la suspensión); quitar nueve puntos al club en el actual campeonato; suspender la cancha por seis fechas; prohibir el ingreso de público local y visitante por seis partidos, permitiendo solo jugadores, cuerpo técnico y hasta 10 dirigentes por club (previa notificación); y aplicar una multa económica equivalente a 150 entradas por tres fechas, que deberá abonarse en un plazo de cinco días hábiles.

Además, el Tribunal intimó al club a regularizar multas anteriores que permanecen impagas, bajo apercibimiento de nuevas sanciones más graves, que podrían llegar a la suspensión de la institución en caso de incumplimiento.