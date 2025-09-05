Dura sanción para Villa Obrera tras la agresión a un árbitro con un block: quita de puntos, suspensión de su cancha y fuerte multa

El Tribunal de Penas de la Liga Sanjuanina de Fútbol aplicó una de las sanciones más severas de los últimos tiempos contra el Club Atlético Independiente Villa Obrera, tras el violento episodio registrado el pasado 24 de agosto en el partido frente a Colón Junior, válido por el Torneo Clausura.
El encuentro, disputado en cancha del CAIVO, fue suspendido a los 38 minutos del segundo tiempo cuando un simpatizante local arrojó un pedazo de block que impactó en el hombro del asistente de línea, Sebastián Fernández, quien no pudo continuar dirigiendo a raíz de la lesión.
Tras recibir los informes arbitrales, policiales y los descargos de ambos clubes, además de analizar los videos del hecho, el Tribunal consideró probada la agresión y remarcó su preocupación por la reiteración de episodios violentos en ese estadio. Recordó que en julio pasado, jugadores de la división Sub-17 del mismo club habían agredido a un árbitro en un partido frente a 9 de Julio, y que en otro encuentro contra Minero también se habían registrado incidentes con hinchas.
Con base en los artículos 32, 33 y 80 del Reglamento de Transgresiones y Penas, el fallo resolvió: dar por perdido el partido a Villa Obrera frente a Colón Junior (0-1 al momento de la suspensión); quitar nueve puntos al club en el actual campeonato; suspender la cancha por seis fechas; prohibir el ingreso de público local y visitante por seis partidos, permitiendo solo jugadores, cuerpo técnico y hasta 10 dirigentes por club (previa notificación); y aplicar una multa económica equivalente a 150 entradas por tres fechas, que deberá abonarse en un plazo de cinco días hábiles.
Además, el Tribunal intimó al club a regularizar multas anteriores que permanecen impagas, bajo apercibimiento de nuevas sanciones más graves, que podrían llegar a la suspensión de la institución en caso de incumplimiento.