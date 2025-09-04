Paredes y Batista, DT de Venezuela, se dijeron de todo... ¡por un lateral!

Fernando Batista, director técnico de Venezuela, protagonizó un tenso cruce con Leandro Paredes, mediocampista de la Selección Argentina, en el encuentro en el Monumental por la penúltima fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

En un partido con pocas situaciones de peligro, el Bocha explotó por un lateral que el árbitro Piero Maza le dio a la Albiceleste. "Es un hijo de mil puta", lanzó con bronca.

Fernando Batista, DT de Venezuela y Leandro Paredes discutieron luego de un lateral a favor de Argentina.#EliminatoriasEnDSPORTS pic.twitter.com/eNUxOz2zBs — DSPORTS (@DSports) September 5, 2025 Luego, protagonizó una caliente discusión con Leandro Paredes: un ida y vuelta picante durante el partido, en la última función de Lionel Messi en el país en un encuentro oficial con la Selección Argentina.

