viernes 5 de septiembre 2025

Picante cruce

Paredes y Batista, DT de Venezuela, se dijeron de todo... ¡por un lateral!

El argentino que dirige Venezuela y el volante central de la albiceleste se cruzaron muy fuerte.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Fernando Batista, director técnico de Venezuela, protagonizó un tenso cruce con Leandro Paredes, mediocampista de la Selección Argentina, en el encuentro en el Monumental por la penúltima fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

En un partido con pocas situaciones de peligro, el Bocha explotó por un lateral que el árbitro Piero Maza le dio a la Albiceleste. "Es un hijo de mil puta", lanzó con bronca.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/DSports/status/1963756366952362113?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1963756366952362113%7Ctwgr%5E7143ed5341333a75d1ed5dab3e42c673772b0c43%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpablolayus.ar%2Fel-picante-cruce-entre-batista-y-paredes%2F&partner=&hide_thread=false

Luego, protagonizó una caliente discusión con Leandro Paredes: un ida y vuelta picante durante el partido, en la última función de Lionel Messi en el país en un encuentro oficial con la Selección Argentina.

