jueves 4 de septiembre 2025

Si es su último partido en Eliminatorias, hay un récord que Lionel Messi no podrá batir

Mirá que marca histórica no podrá batir Lionel Messi, si finalmente es su último partido en eliminatorias mundialistas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

A pesar de todos sus logros dentro de una cancha, el capitán de la Selección Argentina, Lionel Andrés Messi, no podrá romper un récord histórico de las Eliminatorias para la Copa del Mundo.

Tiempo Pregunta

"Gracias por todo, capitán": los sanjuaninos se despiden de Messi en su último partido con la Selección en Argentina
Leyenda viviente: Lionel Messi tuvo su última cena, firmó un doblete y cerró una noche mágica en el Monumental

El Astro argentino no se podrá convertir en el goleador más veterano de las Eliminatorias CONMEBOL. Un hito histórico que posee el delantero peruano Paolo Guerrero: un gol con 41 años, 2 meses y 19 días.

El extremo rosarino tendrá la posibilidad de sumar un gol con 37 años y 81 días. Sin embargo, no entrará en el top 3 de los goleadores más veteranos de las Eliminatorias sudamericanas.

Más allá de no alcanzar esta marca particular, Messi ya dejó una huella imborrable en la historia del fútbol sudamericano y mundial con la camiseta albiceleste: es el máximo goleador histórico de las Eliminatorias CONMEBOL con 34 goles en 69 partidos, campeón de la Copa América 2021 y 2024, de la Finalissima 2022 y líder indiscutido en la consagración de Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Un palmarés que lo consolida como uno de los futbolistas más trascendente en la historia de la Selección Argentina.

El legado de Messi con la Selección es único e irrepetible: la combinación de talento, liderazgo y compromiso que mostró a lo largo de casi dos décadas deja una marca que ningún jugador podrá igualar en el futuro cercano. Sus récords, títulos y momentos inolvidables no solo definen su carrera, sino que también elevan el estándar del fútbol argentino y sudamericano, consolidándolo como un referente eterno para las generaciones que vienen.

