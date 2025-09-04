"Gracias por todo, capitán": los sanjuaninos se despiden de Messi en su último partido con la Selección en Argentina

En una nueva edición de Tiempo Pregunta, salimos a recorrer las calles de San Juan para saber qué sienten los hinchas en la previa del último partido del 10 con la Albiceleste en la Argentina, tras 20 años de carrera, en los que cosechó una Copa del Mundo y dos Copa América. El resultado fue un emotivo video en el que sanjuaninos y sanjuaninas de todas las edades le hablaron directamente al ídolo.

“Que se quede un poco mas y que no se vaya de la Selección.”, “Hizo consagrar a la Argentina para toda la historia” y “Es un ídolo para mí y desearía seguir sus pasos.”, fueron algunas de las frases que nos dejaron el puenlo sanjuanino.

Desde chicos que aprendieron a amar el fútbol gracias a él, hasta adultos que lo vieron crecer desde su debut con la mayor, todos coinciden en algo: Messi dejó una huella imborrable en el corazón de los argentinos. Embed - ¿Qué le dirían a Messi los sanjuaninos en su último partido?

