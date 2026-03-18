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La Selección Argentina se medirá a Guatemala en 'el mejor estadio del mundo'

Lionel Messi y compañía se despedirán de la hinchada argentina jugando en La Bombonera, la cual meses atrás recibió enormes elogios de la revista británica FourFourTwo y fue destacada en votaciones masivas del diario español Marca.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Lionel Messi volverá a pisar el césped de La Bombonera con la camiseta de la Selección Argentina.

Lionel Messi volverá a pisar el césped de La Bombonera con la camiseta de la Selección Argentina.

La Selección argentina confirmó que jugará ante Guatemala en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera”, en lo que será el último amistoso previo a la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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La última presentación en La Bombonera fue en noviembre de 2024, cuando Argentina derrotó 1-0 a Perú con gol de Lautaro Martínez, en el marco de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales de la Selección argentina, con una imagen de “La Bombonera” y el capitán Lionel Messi de fondo.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el encuentro entre los dirigidos por Lionel Scaloni y sus pares de Guatemala será el martes 31 de marzo. Hay que recordar que el estadio Alberto J. Armando ha sido considerado como el mejor estadio del mundo por publicaciones prestigiosas como la revista británica FourFourTwo y en votaciones masivas del diario Marca.

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Originalmente, en esta fecha FIFA la Selección se iba a enfrentar el 27 de marzo con España en la Finalissima, que es la competición que enfrenta a los campeones de América y Europa. Sin embargo, el encuentro que se iba a disputar en el Estadio Icónico de Lusail en Qatar se suspendió debido a la guerra en Medio Oriente y la falta de acuerdo entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El encuentro ante Guatemala será el único amistoso de la Argentina en esta fecha FIFA, por lo que los campeones de mundo llegarán al Mundial con un solo partido disputado en este 2026.

FUENTE: Agencia NA

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