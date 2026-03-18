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Para el Inter de Miami

Histórico: Messi alcanzó los 900 goles y sigue agrandando su leyenda

El capitán argentino marcó para Inter Miami ante Nashville y llegó a una cifra impactante, según registros difundidos tras el partido.

Por Agencia NA
messi

Lionel Messi volvió a quedar en el centro de la escena mundial al alcanzar los 900 goles en su carrera profesional, una marca que refuerza su lugar entre los máximos goleadores de la historia.

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El tanto llegó en el cruce entre Inter Miami CF y Nashville SC por la Concachampions, donde el rosarino abrió el marcador con un remate cruzado de zurda tras una jugada junto a Sergio Reguilón.

De acuerdo a los registros difundidos tras el encuentro, el delantero de 38 años alcanzó esa cifra sumando sus etapas en FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Inter Miami y la Selección argentina.

Con la Albiceleste, Messi supera el centenar de goles y dejó una huella imborrable en torneos internacionales, con su consagración en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 como punto más alto.

Más allá de la discusión estadística, lo concreto es que el rosarino sigue siendo determinante y estirando una vigencia que desafía cualquier lógica. A esta altura, cada gol no solo suma: alimenta una leyenda que parece no tener final.

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