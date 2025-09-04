Leyenda viviente: Lionel Messi tuvo su última cena, firmó un doblete y cerró una noche mágica en el Monumental

En una noche de fiesta total en el Monumental, la Selección Argentina volvió a enamorar a su gente con una actuación contundente, goleando 3-0 a Venezuela en la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Fue la despedida del equipo de Lionel Scaloni ante el público local antes de la gran cita mundialista, y cómo no podía ser de otra manera, el protagonista estelar volvió a ser Lionel Messi, que se despachó con un doblete y cerró de la mejor manera su última actuación con la Albiceleste en el país.