Leyenda viviente: Lionel Messi tuvo su última cena, firmó un doblete y cerró una noche mágica en el Monumental

En una noche de fiesta total en el Monumental, la Selección Argentina volvió a enamorar a su gente con una actuación contundente, goleando 3-0 a Venezuela en la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Fue la despedida del equipo de Lionel Scaloni ante el público local antes de la gran cita mundialista, y cómo no podía ser de otra manera, el protagonista estelar volvió a ser Lionel Messi, que se despachó con un doblete y cerró de la mejor manera su última actuación con la Albiceleste en el país.

Argetina dominó de principio a fin, jugando con esa soltura y esa confianza que la caracteriza desde que levantó la Copa del Mundo en Qatar. El primer grito llegó cerca del cierre del primer tiempo: Julián Álvarez, incansable como siempre, metió una asistencia para que Messi haga lo que mejor sabe hacer. ¿El resultado? Una definición exquisita: pinchadita por encima del arquero que hizo delirar a las más de 80 mil almas presentes en el estadio de River.

Ya en el complemento, la fiesta se volvió baile. El ingresado Lautaro Martínez, de palomita, la mandó a guardar tras un centro preciso de Nico González, y más tarde, Messi cerró la noche con su segundo tanto tras una linda jugada colectiva que terminó con un pase atrás de Thiago Almada y una definición letal del capitán. Sin despeinarse.

Con esta victoria, Argentina estira su ventaja en la cima de la tabla con 38 puntos, mientras que la Venezuela del "Bocha" Batista se mantiene en zona de repechaje con 18 unidades.

Más allá del resultado, el partido dejó un sabor especial. ¿Será esta la última función de Messi en tierras argentinas con la camiseta de la Selección? Nadie lo sabe con certeza, pero por las dudas, los hinchas se encargaron de rendirle un homenaje eterno, con ovaciones, banderas y una emoción que traspasó las tribunas.

La Scaloneta se despide de su gente con el pecho inflado y el corazón cargado de ilusión. El Mundial ya se empieza a sentir. Y mientras esté Messi, soñar está permitido. Queda Ecuador y el pasaje ya está en la mano.

Live Blog Post Y va el terceo: Messi se encargó de poner el tercero de la noche Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1963773795631599950&partner=&hide_thread=false "Messi":

Porque convirtió dos goles ante Venezuela en #Eliminatorias pic.twitter.com/2oW0sza9Pk https://t.co/69fB28k9X7 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 5, 2025

Live Blog Post Lautaro Martínez anotó el segundo: Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1963772847488139342&partner=&hide_thread=false "Toro":Por el gol de Lautaro Martínez a Venezuela en las #Eliminatorias pic.twitter.com/DwrXHih7W7 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 5, 2025

Live Blog Post Golazo pinchado de Lionel Messi: así fue el primer gol de la noche Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1963758573445378462&partner=&hide_thread=false "Messi":Por su gol a Venezuela en las #Eliminatorias pic.twitter.com/1RWlpgbG79 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 5, 2025

Live Blog Post Cábala: Paredes, De Paul y los famosos caramelos en la previa del partido Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1963731667593433397&partner=&hide_thread=false DE PAUL Y PAREDES, LOS PRIMEROS EN PISAR EL MONUMENTAL EN UNA NOCHE ESPECIAL. pic.twitter.com/nzuem17ggL — TyC Sports (@TyCSports) September 4, 2025

Live Blog Post El camarín de la Vinotinto Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SeleVinotinto/status/1963721953589465444&partner=&hide_thread=false , #SiempreVinotinto pic.twitter.com/vRWmJDLwaP — La Vinotinto (@SeleVinotinto) September 4, 2025

Live Blog Post Una multitud, loca por ver a la Selección y el último partido de Messi Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/1963697688555462818&partner=&hide_thread=false La gente entrando al Monumental.Todavía faltan MÁS DE TRES HORAS. pic.twitter.com/w6QF1yACXs — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 4, 2025

Live Blog Post Franco Mastantuono será titular en la Selección image

Live Blog Post Así llegó el plantel argentino al Monumental: Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1963728675960143979&partner=&hide_thread=false ¡ASÍ LLEGÓ LA SELECCIÓN AL MONUMENTAL!El plantel de Argentina ya está en el Estadio para enfrentar a Venezuela por las #EliminatoriasEnTyCSports pic.twitter.com/UTuK9F1xjj — TyC Sports (@TyCSports) September 4, 2025

Live Blog Post Vestuario listo en Núñez: Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1963699119987585284&partner=&hide_thread=false #Eliminatorias Vestuario listo en Núñez pic.twitter.com/qr7lbFUt5b — Selección Argentina (@Argentina) September 4, 2025

Live Blog Post Messi y Chiqui Tapia repitieron la última cábala del 'mate sagrado': Como antes de cada cotejo, no faltó el ritual junto a Claudio Tapia y Rodrigo de Paul; esta vez, lo titularon como el mate sagrado image

Live Blog Post Cómo llega Venezuela: La Vinotinto saldría con Rafael Romo en el arco, una defensa integrada por Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel y Miguel Navarro, y un mediocampo con dudas por la suspensión de José Martínez: allí, Tomás Rincón podría acompañar a Cristian Cásseres; con Eduard Bello, Yeferson Soteldo y Jefferson Savarino por delante. El referente de área sería Salomón Rondón. Además, varios futbolistas deberán cuidarse porque están al límite de amarillas: Romo, Tomás Rincón, Bello, Navarro, Rondón, Martínez y Josua Mejías, pensando en el duelo decisivo frente a Colombia de la próxima fecha.

Live Blog Post Cómo llega Argentina: Para este duelo, Scaloni planea poner en cancha a un equipo con mayoría de titulares, con Messi como líder, aunque mantiene dos incógnitas. En el arco estará el inamovible Dibu Martínez, con una defensa conformada por Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi y la duda por izquierda: Nicolás González o Marcos Acuña, en lugar de Nicolás Tagliafico. Pese a que Otamendi trabajó diferenciado en el gimnasio, se perfila para acompañar al Cuti en la zaga. En el mediocampo aparecen como fijos Leandro Paredes y Rodrigo De Paul, mientras que la incógnita pasa por Nicolás Paz o Franco Mastantuono, teniendo en cuenta la suspensión de Enzo Fernández. En ataque, Messi estará acompañado por Julián Álvarez y Thiago Almada.