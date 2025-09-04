jueves 4 de septiembre 2025

Tradición Albiceleste

Messi y Chiqui Tapia repitieron la última cábala del 'mate sagrado' antes de las Eliminatorias

En la previa del último partido oficial de Lionel Messi en el país, el clima se vive diferente y con mucha emoción: el sanjuanino Claudio Tapia compartió una ronda de mates junto a Messi y Rodrigo De Paul, en una postal que anticipa una noche histórica. "Familia que se elige", escribió el presidente de la AFA.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Messi y Chiqui Tapia repitieron la última cábala del mate sagrado.

El día que nadie quería que llegue finalmente está tocando la puerta. Lionel Messi comienza su despedida de la Selección Argentina esta noche a partir de las 20.30 en el Estadio Monumental, cuando juegue ante Venezuela su último partido por Eliminatorias. Como antes de cada cotejo, no faltó el ritual junto a Claudio Tapia y Rodrigo de Paul; esta vez, lo titularon como "el mate sagrado".

En el predio de AFA en Ezeiza que porta el nombre del capitán de la Albiceleste, los tres se sentaron en las posiciones que respetan desde la Copa América 2021; después de la primera gloria para el equipo de Lionel Scaloni, no dejaron de publicar la misma foto. Ahora, tiene un condimento especial y, posiblemente, Messi aparezca solo en pocas ocasiones más.

"El mate sagrado, tridente con historia. Familia que se elige", escribió el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Sonrientes, con el termo forrado de la Albiceleste, compartieron uno de los últimos momentos con el capitán presente.

Ya clasificada cómodamente al próximo Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, la Selección jugará ante Venezuela en el Estadio Monumental, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas.

