jueves 4 de septiembre 2025

Flavio Mendoza le cumplió el sueño a su hijo de conocer a Lionel Messi: "Sos el Superman de esta generación"

El artista llevó a su hijo Dionisio al predio de la AFA para que conociera al campeón del mundo en la previa al duelo con Venezuela. Un encuentro soñado y lágrimas de emoción.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Flavio Mendoza cumplió uno de los sueños más grandes de su hijo Dionisio al llevarlo a conocer a Lionel Messi, quien por estos días se encuentra en Argentina para disputar los últimos partidos de las Eliminatorias. Ya clasificada para la máxima cita, la Albiceleste enfrentará hoy a Venezuela en el estadio Más Monumental y luego viajará a Ecuador para cumplir con la formalidad del fixture.

En este panorama, Mendoza sorprendió a su hijo llevándolo al predio de la AFA en Ezeiza. El bailarín registró el emotivo encuentro, destacando no solo la admiración por el futbolista, sino también la calidez del momento compartido: “Hoy Dionisio cumplió un sueño conocer al mejor deportista del mundo Lionel Messi, no solo como deportista, sino como persona, su humildad y cariño son únicos, gracias por tanto”, agregó en palabras.

Las imágenes que acompañaron la publicación muestran escenas de alegría y ternura entre Messi, Dionisio y Flavio, reflejando un ambiente distendido en el gimnasio donde se encontraron. El pequeño no solo saludó a su ídolo, sino que compartió charlas y sonrisas, mientras que Mendoza celebró la humildad y el trato afectuoso del capitán albiceleste. El gesto trascendió el plano familiar y conectó con todos aquellos que ven en Messi una figura inspiradora, tanto dentro como fuera de la cancha.

Horas más tarde del posteo, llegó el video del encuentro más esperado. En este se puede ver al pequeño llorando de emoción mientras el 10 lo consuela y se abrazan. “Y un día el Dionisio conoció al hombre más increíble del mundo, Lionel Messi gracias por tu humildad tu don de gente”, relató al pie del video

