La Selección Argentina recibe a Venezuela, en lo que será la última función de Messi

La Selección Argentina, líder absoluta de las Eliminatorias con 35 puntos, cerrará este martes el año futbolístico ante su gente. Desde las 20.30, el Monumental volverá a lucir repleto para recibir al equipo de Lionel Scaloni, que ya tiene asegurado su pasaje al Mundial 2026 y también el primer puesto de la tabla, con diez unidades de ventaja sobre Brasil y Ecuador.

El encuentro tendrá un condimento especial para los hinchas: será la última vez que Lionel Messi dispute un partido oficial en suelo argentino antes de los compromisos internacionales del próximo año.

La Albiceleste llega al cruce con la Vinotinto tras empatar 1-1 con Colombia en el Monumental y vencer 1-0 a Chile en Santiago. Scaloni planea mantener la base titular con el capitán al frente y una sola incógnita en el mediocampo, donde Nicolás Paz o el juvenil Franco Mastantuono podrían ocupar el lugar del suspendido Enzo Fernández. El resto de la formación incluirá a Dibu Martínez en el arco; Molina, Romero, Otamendi y Tagliafico en defensa; De Paul y Paredes en el mediocampo; y en ataque, Messi acompañado por Julián Álvarez y Thiago Almada.

Venezuela, dirigida por Fernando “Bocha” Batista, viene de caer 2-0 ante Uruguay, aunque en la fecha anterior había derrotado 2-0 a Bolivia en condición de local. La Vinotinto buscará dar el golpe en Núñez con un equipo competitivo que tendrá a Rafael Romo en el arco, una zaga central experimentada y la dupla ofensiva Josef Martínez-Salomón Rondón como principal carta de peligro. Además, varios futbolistas deberán cuidarse de no ser amonestados, ya que están al límite pensando en el duelo clave contra Colombia.

El historial es ampliamente favorable a la Argentina: de 28 enfrentamientos, ganó 23, empató 3 y perdió apenas 2. En Eliminatorias, Venezuela solo logró imponerse una vez, en 2011 por 1-0 en Puerto La Cruz. Lionel Messi es el máximo goleador del cruce con cinco tantos, mientras que la mayor goleada se registró en la Copa América 1975, con un 11-0 para la Albiceleste.

Probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás Paz o Franco Mastantuono; Lionel Messi, Julián Álvarez, Thiago Almada.

DT: Lionel Scaloni.

Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro; Eduard Bello, Telasco Segovia, Cristian Cásseres, Jefferson Savarino; Josef Martínez, Salomón Rondón.

DT: Fernando Batista.