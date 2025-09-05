viernes 5 de septiembre 2025

El romántico posteo de Antonela Roccuzzo para Lionel Messi tras el partido de Argentina

Antonela Roccuzzo compartió un emotivo mensaje para Lionel Messi luego de su doblete ante Venezuela, en lo que fue su último partido de Eliminatorias.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La despedida de Lionel Messi en las Eliminatorias Sudamericanas con la Selección argentina estuvo marcada no solo por la emoción de los hinchas, sino también por un gesto muy especial de Antonela Roccuzzo. Su esposa le dedicó un posteo en Instagram que rápidamente se volvió viral y le dio un tinte familiar a un momento histórico del fútbol argentino.

El tierno posteo de Antonella Roccuzzo para Lionel Messi

“Orgullosos de vos, de cada paso que das y de todo lo que construiste con amor y esfuerzo”, escribió Roccuzzo en su cuenta oficial (@antonelaroccuzzo), junto a una serie de fotos donde se lo ve a Messi con ella y sus tres hijos.

image

El mensaje llegó tras el triunfo de la Albiceleste frente a Venezuela, en el que el capitán brilló al marcar dos de los tres goles de la noche. En otro fragmento de la publicación, Antonela agregó: “¡Qué suerte la nuestra de acompañarte en este camino! Te amamos, Lionel”.

Después del partido, Messi confirmó que no viajará a Ecuador, donde Argentina cerrará su participación en las Eliminatorias el martes 9 de septiembre a las 20 horas.

