viernes 5 de septiembre 2025

Viral

"La Chofi", la sanjuanina que baila RKT en las redes y suma millones de reproducciones

Con casi 150 mil seguidores en TikTok y videos que superan los 8 millones de reproducciones, la joven se convirtió en furor mostrando sus pasos de RKT en distintos rincones de la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
chofi

En TikTok hay espacio para todo: recetas, humor, trends, desafíos… y también para el RKT. En San Juan, quien viene marcando el ritmo con cada paso es “La Chofi”, una joven que decidió mostrar su pasión por el baile en las redes y terminó convirtiéndose en viral.

Su cuenta ya acumula cerca de 150 mil seguidores, pero lo que sorprende son las casi 8 millones de reproducciones que alcanzan sus videos, donde la cumbia es protagonista y ella despliega toda su energía.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Viral "La Chofi", la sanjuanina que baila RKT en las redes y suma millones de reproducciones Con casi 150 mil seguidores en TikTok y videos que superan los 8 millones de reproducciones, la joven se convirtió en furor mostrando sus pasos de RKT en distintos rincones de la provincia. ¿La conocías? te leemos en comentarios. Mas info en @tiempodesanjuan #rkt #sanjuan #redes #virales #TikTok #personajes #tiempodesanjuan"

La joven graba sus coreografías en diferentes lugares de la provincia, desde plazas y peatonales hasta esquinas barriales, siempre con el estilo bien marcado del RKT que hace vibrar a los usuarios.

El fenómeno es tal que sus publicaciones no solo reciben miles de “me gusta”, sino que además generan comentarios de seguidores que piden más contenido y la alientan a seguir creciendo.

