Pasado pisado

Wanda Nara y Maxi López juntos otra vez: las pruebas

La rubia y el exfutbolista encaran un nuevo camino juntos que dará que hablar y podría enloquecer a Mauro Icardi.

Por Redacción Tiempo de San Juan
wanda nara

El universo del espectáculo argentino volvió a sorprenderse con una bomba inesperada: Maxi López será parte de la próxima edición de MasterChef 2025, el reality de cocina que emitirá Telefe con la conducción de Wanda Nara. La confirmación se dio en el programa A la Tarde, donde el periodista Daniel Fava reveló en vivo que el exfutbolista ya dio el “sí” y está a un paso de firmar contrato.

“Se acaba de cerrar el acuerdo. Maxi López va a estar en MasterChef, con la sartén en la mano y frente a todos”, lanzó el panelista, provocando de inmediato un revuelo en el estudio. La presencia del exdelantero argentino, que actualmente reside en Suiza, promete convertirse en uno de los condimentos más picantes de la nueva temporada del certamen culinario.

image

El detalle que nadie pasó por alto es el reencuentro televisivo con Wanda Nara, madre de sus tres hijos —Valentino, Constantino y Benedicto—, con quien protagonizó una mediática separación llena de acusaciones y conflictos que ocuparon la agenda de la farándula durante años. Si bien hoy reina una aparente tregua, el cruce en pantalla entre ambos promete dar mucho de qué hablar.

Además de competir en las cocinas más famosas de la televisión argentina, Maxi López aprovecharía la oportunidad para mostrarse desde otro lugar. “No es solo por el juego culinario, él quiere compartir su versión, su historia personal”, especuló la periodista Carmela Bárbaro, dejando entrever que el reality podría servirle para abrir su costado más íntimo.

Con esta jugada, Telefe busca reforzar el éxito de MasterChef Argentina 2025 con un ingrediente extra: el morbo del reencuentro entre Wanda Nara y Maxi López, una dupla que marcó la agenda mediática durante más de una década.

