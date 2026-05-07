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Tensión

Tras pasar 24 horas sin luz, vecinos de un populoso barrio rawsino cortan la calle

Vecinos de la Villa José Dolores denunciaron que están sin suministro desde este miércoles a las 21. "Tenemos niños y gente mayor", dijeron a Tiempo de San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El viento Zonda causó estragos en toda la provincia pero algunas zonas fueron más afectada que otras y aún continúan sin luz. Es el caso de la Villa José Dolores, en Rawson, que hasta este jueves llevaba 24 horas sin servicio.

"Se ha reventado un transformador y todavía no tenemos respuesta de Naturgy", dijo a Tiempo de San Juan, Miriam Roxana Quiroga, una de las damnificadas.

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El barrio está ubicado en la zona de General Mosconi, entre Sivori y Calvento y, debido a la falta de energía, los vecinos salieron a cortar la calle para reclamar. En medio de la calzada quemaron gomas y pidieron una solución urgente para el problema. "Tenemos niños y gente mayor, nos dijeron que ya iban a venir y no ha aparecido nadie", explicó la vecina.

Desde Naturgy, emitieron un comunicado donde explicaron que "se continúa trabajando de forma sostenida para restablecer el servicio en las zonas que aún permanecen afectadas, con el objetivo de normalizar el suministro en el menor tiempo posible". En la Villa José Dolores, las familias llevan esperando 24 horas.

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