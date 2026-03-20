¿Argentina es bicampeón de la Finalíssima? Qué dijo la CONMEBOL

La cancelación de la Finalíssima entre la selección argentina y España abrió un nuevo capítulo de declaraciones en el fútbol internacional. El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, afirmó que, ante la imposibilidad de disputar el encuentro, Argentina debe ser designada bicampeona de la Finalíssima. La postura fue expresada en diferentes entrevistas, luego del sorteo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana realizado en Asunción, Paraguay.

Durante una aparición junto con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, el máximo directivo del fútbol sudamericano aseguró: “Si aplicamos walkover, sos bicampeón de la Finalissima” .

El término walkover refiere a la clasificación automática de un equipo cuando su rival no se presenta, figura habitual en deportes como el tenis. La cita se produjo durante una nota con la señal DSports en la que ambos dieron sus sensaciones tras un nuevo sorteo de las dos máximas competencias a nivel clubes en Sudamérica. En ese contexto, Domínguez advirtió: “Hay que creérsela, el pasto del vecino no es tan verde”.

Luego, en diálogo con Radio La Red, Domínguez reforzó su punto de vista. Cuando el cronista le planteó que fue una “pena” la suspensión del partido, el máximo directivo paraguayo le preguntó: “¿Por qué te parece una pena?“. En ese contexto, el periodista le contó que era argentino, Domínguez le dijo: “¿Sabés quién es el bicampeón?“. Y agregó: “Somos bicampeones de la Finalíssima, no se presentaron”.

Previamente, en un tono más protocolar, habló sobre la forma de gestionar la Conmebol ante estos temas: “Siempre estamos los diez juntos. Si tenemos una fortaleza en Conmebol es que somos un bloque. La política que se instaló en Conmebol es que vamos siempre juntos. Somos muy ricos en historia, en fútbol, en triunfos, en población, pero lamentablemente a los efectos políticos somos poca cantidad de votos. Entonces, la única fortaleza que tiene Conmebol es mantenerse en bloque”.

Sobre su visita de emergencia a Argentina antes de la suspensión del choque contra España, detalló: “Ir a la Argentina tenía dos motivos. Uno era conversar con Chiqui, interiorizarme de todo lo que estaba pasando. Y, por el otro lado, era resolver esta situación de la Finalíssima, que no tuvo el final que queríamos. Pero estamos dispuestos a jugar en cancha chica, en cancha grande. Nosotros estamos listos para jugar donde sea”.

Estas declaraciones se sumaron a las repercusiones generadas por la cancelación del partido, originalmente programado para el viernes 27 de marzo en el Lusail Stadium de Qatar. La suspensión del encuentro tuvo su origen en el conflicto bélico en Medio Oriente y la posterior falta de acuerdo entre Conmebol y la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) para definir una nueva sede.

La primera propuesta desde España contempló al Estadio Santiago Bernabéu de Madrid en la fecha original, opción que la AFA rechazó. Frente a la imposibilidad de acordar una sede, se decantó en la cancelación definitiva del encuentro. Hasta el momento, no existen precisiones sobre la posibilidad de reprogramar la Finalíssima en el futuro, ya que la agenda internacional presenta limitaciones para la realización del evento tras el próximo Mundial.

En la misma serie de declaraciones, Chiqui Tapia reiteró la defensa de la posición sudamericana y remarcó: “No pudimos jugar la Finalíssima el 31 de marzo porque no había estadio, el único estadio que había era el de Real Madrid. Ahora nos enteramos que España va a jugar el 31 en la cancha de Barcelona. Como campeones del mundo vamos a defenderla como tenemos que hacerlo. Nos hubiera gustado jugar la Finalíssima”.

De esta manera, tanto el presidente de la AFA como el de la Conmebol se mostraron alineados tras las frustradas negociaciones con sus pares europeos. “A la alternativa del 31 de marzo en Italia, la UEFA y la Federación Española no la aceptaron. Que era lo único que pedíamos nosotros, porque la Finalíssima tiene que ser neutral. Ese es el espíritu del convenio”, agregó Tapia de ese tema.

En contrapartida, la suspensión de la Finalíssima también obligó a la selección argentina a modificar su agenda para la próxima fecha FIFA. La AFA debió reprogramar los compromisos que tenía pactados. Si bien se anunció que se jugará el martes 31 de marzo contra Guatemala en La Bombonera, el propio Tapia adelantó que en las próximas horas se confirmará la agenda definitiva: “Mañana vamos a anunciar los partidos oficialmente que vamos a jugar en nuestro país. La idea es jugar dos partidos”.

De cara a estos enfrentamientos, el entrenador Lionel Scaloni presentó la última lista de convocados antes de definir el plantel definitivo para defender el título de campeón del mundo en Estados Unidos, Canadá y México 2026. Entre las novedades se destacan las inclusiones de Tomás Palacios, defensor del Inter de Milán a préstamo en Estudiantes de La Plata, y Gabriel Rojas, lateral izquierdo de Racing. También vuelven a la nómina Valentín Barco (Racing Estrasburgo), Máximo Perrone (Como), Gianluca Prestianni (Benfica) y José López (Palmeiras).

Entre las ausencias sobresalen las de Joaquín Panichelli, segundo goleador de la Ligue 1, Franco Mastantuono (Real Madrid) y Alejandro Garnacho (Chelsea). Además, las lesiones dejaron fuera de la convocatoria, aunque de forma preventiva, a Lautaro Martínez (Inter), Lisandro Martínez (Manchester United), Giovani Lo Celso (Betis) y Paulo Dybala (Roma).