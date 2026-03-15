Se canceló la Finalissima entre Argentina y España y la UEFA apuntó contra la AFA

La Finalissima entre Selección Argentina y Selección de España finalmente no se jugará. Tras semanas de negociaciones entre la UEFA y la CONMEBOL, el organismo europeo confirmó la cancelación del partido que debía enfrentar a los campeones de la Eurocopa 2024 y la Copa América 2024. En un comunicado oficial, la entidad expresó su “gran decepción” y apuntó a la falta de acuerdo con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para reprogramar el encuentro.

El duelo estaba previsto originalmente para el 27 de marzo en Qatar, pero la situación política en Medio Oriente y los recientes bombardeos en la región dejaron sin garantías de seguridad la realización del partido. Ante ese escenario, la UEFA inició gestiones para encontrar una sede alternativa dentro de la misma ventana FIFA, entre el 25 y el 31 de marzo, aunque ninguna de las opciones logró prosperar.

En su comunicado, el organismo europeo detalló que propuso disputar el encuentro en el estadio Santiago Bernabéu, con un reparto del 50% de entradas para cada selección. Sin embargo, esa alternativa fue rechazada por la AFA. Otra posibilidad fue jugar una serie a doble partido: uno en Madrid y otro en Buenos Aires en una fecha internacional previa a las competencias continentales de 2028. Esa propuesta tampoco avanzó.

La UEFA también planteó la opción de mantener la fecha original del 27 de marzo en una sede neutral de Europa o trasladarla al 30 de marzo. Según el comunicado, Argentina no aceptó esas alternativas y propuso disputar el encuentro después del Mundial de 2026, algo que España descartó por incompatibilidad en su calendario.

Finalmente, la AFA comunicó que sólo tenía disponibilidad para jugar el 31 de marzo, una fecha que para el organismo europeo resultó inviable. Ante la falta de coincidencias en la agenda, la UEFA confirmó la cancelación de esta edición de la Finalissima.

“Es una gran decepción que las circunstancias hayan privado a los equipos de competir por este prestigioso trofeo”, señaló el organismo en el comunicado, en el que además agradeció la colaboración de las autoridades de Qatar y del Real Madrid CF por los esfuerzos realizados para intentar organizar el partido con poco tiempo de anticipación.

La Finalissima había sido relanzada como parte del acuerdo de cooperación entre UEFA y CONMEBOL para enfrentar a los campeones de Europa y Sudamérica. En la edición anterior, disputada en 2022 en el estadio Wembley Stadium, la Selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni se consagró con una victoria por 3-0 frente a Selección de Italia.

La cancelación también deja al seleccionado argentino sin partidos confirmados en la preparación rumbo al Copa Mundial de la FIFA 2026, mientras el esperado cruce entre Lionel Messi y Lamine Yamal deberá esperar.