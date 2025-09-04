jueves 4 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Clima

Viernes con nubes, frescura y un respiro de sol en San Juan

La jornada arrancará fría y gris, pero con el correr de las horas el cielo se abrirá y regalará momentos soleados que invitan a salir.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Después del calorcito, ¿llega el fresco?: así arranca la última semana de junio

Después del calorcito, ¿llega el fresco?: así arranca la última semana de junio

Este viernes 5 de septiembre en San Juan tendrá un inicio fresco, con temperaturas cercanas a los 8 °C y un cielo cargado de nubes. Sin embargo, hacia el mediodía la jornada irá cambiando de tono: las nubes comenzarán a ceder y el sol se hará presente en ratos intermitentes, levantando la máxima hasta los 15 °C.

Lee además
en san juan, scioli anuncio creditos para viajar y confirmo los juegos evita 2026 en la provincia
Visita

En San Juan, Scioli anunció créditos para viajar y confirmó los Juegos Evita 2026 en la provincia
Carbonada cuyana, un clásico regional rendidor y sabroso.  
Cocina cuyana

Carbonada cuyana fácil en olla: receta paso a paso

La tarde será la mejor parte del día, con un clima templado y más amable para las actividades al aire libre, aunque la recomendación es no olvidar el abrigo para la noche, cuando el termómetro volverá a bajar por debajo de los 10 °C.

Para quienes tengan planes de fin de semana, este viernes se perfila como una antesala tranquila: sin viento zonda a la vista y con un aire fresco pero soportable, será una jornada ideal para cerrar la semana sin sobresaltos climáticos.

Seguí leyendo

Tortitas sanjuaninas al horno: receta fácil y casera

Buscan desde hace dos días a un sanjuanino de 30 años: qué hacer si lo viste

Libreta AUH 2025: cómo tramitar su presentación

¿Tenés alguna frazada, colchón o artículo de limpieza de más?, mirá cómo ayudar a quienes sufrieron por la lluvia

Jueves templado en San Juan: del frío matinal a una tarde con tímidos destellos de sol

Acto de Milei: serios incidentes entre Gendarmería, manifestantes libertarios y opositores

Mirá la cotización del dólar en San Juan tras la intervención del Tesoro

Cómo elegir la mejor ropa y accesorios para tu bebé: comodidad y estilo desde el primer día

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
en san juan, scioli anuncio creditos para viajar y confirmo los juegos evita 2026 en la provincia
Visita

En San Juan, Scioli anunció créditos para viajar y confirmó los Juegos Evita 2026 en la provincia

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Identificaron a la mujer fallecida en la Ruta 40 en un choque frontal
Albardón

Identificaron a la mujer fallecida en la Ruta 40 en un choque frontal

Insólito: dónde estaba el sanjuanino de 30 años que buscaban intensamente
Oficial

Insólito: dónde estaba el sanjuanino de 30 años que buscaban intensamente

Una mujer murió en un choque frontal en Ruta 40
Siniestro vial

Una mujer murió en un choque frontal en Ruta 40

Axel Martín Guardia, hijo de Los Pastelitos.
UFI Genérica

Rawson: padre e hijo, conocido como "Los Pastelitos", protagonizaron una batahola en Villa Lerga y fueron condenados

El abuelo abusador durante la audiencia en Tribunales.
Abuelo pervertido

Un pastor evangélico, ya condenado por violar a una discapacitada, irá a juicio por abusar de su nieta

Te Puede Interesar

Leyenda viviente: Lionel Messi tuvo su última cena, firmó un doblete y cerró una noche mágica en el Monumental
Reviví los goles

Leyenda viviente: Lionel Messi tuvo su última cena, firmó un doblete y cerró una noche mágica en el Monumental

Por Redacción Tiempo de San Juan
Identificaron a la mujer fallecida en la Ruta 40 en un choque frontal
Albardón

Identificaron a la mujer fallecida en la Ruta 40 en un choque frontal

Después del calorcito, ¿llega el fresco?: así arranca la última semana de junio
Clima

Viernes con nubes, frescura y un respiro de sol en San Juan

Messi cumplió su sueño: Estar con mi gente
Histórico

Messi cumplió su sueño: "Estar con mi gente"

El médico y el enfermero durante la audiencia de este jueves.
Tribunales

Prorrogaron la prisión preventiva para el médico y el enfermero de Pocito acusados de abusar de sus pacientes