Viernes con nubes, frescura y un respiro de sol en San Juan

Después del calorcito, ¿llega el fresco?: así arranca la última semana de junio

Este viernes 5 de septiembre en San Juan tendrá un inicio fresco, con temperaturas cercanas a los 8 °C y un cielo cargado de nubes. Sin embargo, hacia el mediodía la jornada irá cambiando de tono: las nubes comenzarán a ceder y el sol se hará presente en ratos intermitentes, levantando la máxima hasta los 15 °C.

La tarde será la mejor parte del día, con un clima templado y más amable para las actividades al aire libre, aunque la recomendación es no olvidar el abrigo para la noche, cuando el termómetro volverá a bajar por debajo de los 10 °C.

Para quienes tengan planes de fin de semana, este viernes se perfila como una antesala tranquila: sin viento zonda a la vista y con un aire fresco pero soportable, será una jornada ideal para cerrar la semana sin sobresaltos climáticos.

