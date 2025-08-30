El ritual de Santa Rosa: cortar el cabello para renacer

En San Juan, cada 30 de agosto no sólo se recuerda a Santa Rosa de Lima, patrona de América y del Perú. También se revive un mito que atraviesa generaciones: el de cortar el cabello en este día para que crezca más fuerte, más abundante y más largo, casi como en los cuentos de hadas.

Se dice que hacerlo en la festividad de Santa Rosa garantiza un crecimiento sano, vigoroso, lleno de vida. Madres aconsejan a sus hijas, abuelas a sus nietas, y en muchos hogares se mantiene la tradición como un secreto compartido entre mujeres, como si se tratara de un pacto ancestral con la belleza y la naturaleza.

Más allá de lo religioso o lo supersticioso, este ritual tiene algo profundamente humano: la necesidad de creer en la renovación. Porque cortar el cabello nunca es solo un gesto estético. Es también un acto de desprendimiento, un símbolo de nuevos comienzos, un modo de decirle adiós a lo que ya no necesitamos para abrir espacio a lo que vendrá.

Desde mi oficio de estilista, puedo decir que cortar el cabello sí influye en su salud. Eliminar las puntas resecas, equilibrar el largo y darle forma es regalarle un aire fresco a nuestra melena. No se trata de que mágicamente crezca más rápido, pero sí de permitir que lo que crece lo haga con fuerza y armonía. Y en eso, quizás la tradición y la ciencia se encuentran en el hecho de que un buen corte siempre trae consigo un renacer.

Este 30 de agosto, muchas mujeres se animarán a sentarse frente al espejo y dejar que las tijeras hagan su trabajo. Algunas lo harán con la fe puesta en Santa Rosa; otras, simplemente como un gesto de autocuidado. Lo cierto es que cada mechón que cae simboliza también algo que dejamos atrás: inseguridades, cansancio, rutinas. Y cada hebra que nace después, más brillante y sana, representa la posibilidad de florecer de nuevo.

El cabello, como la vida misma, necesita ciclos. Cortar, crecer, volver a cortar. Cada etapa nos recuerda que la belleza no es estática, que está en constante movimiento, y que muchas veces el verdadero encanto está en animarnos a cambiar.

Entonces, más que un mito, cortar el cabello en el día de Santa Rosa puede transformarse en un ritual de amor propio. Una manera de abrazar la tradición, pero también de regalarnos un momento íntimo de cuidado. Quizás el secreto no esté tanto en que el pelo crezca como Rapunzel, sino en la confianza que nos da sentirnos renovadas, ligeras y preparadas para lo que viene.

Y si bien la ciencia nos recuerda que el crecimiento depende de factores como la genética, la alimentación y el cuidado diario, no hay dudas de que un buen corte ayuda a mantenerlo sano y radiante. Tal vez lo valioso de esta tradición sea justamente eso: recordarnos que la belleza florece cuando nos animamos a cuidarnos, y que cada tijeretazo puede ser el primer paso hacia un nuevo comienzo.