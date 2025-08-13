miércoles 13 de agosto 2025

Columna

Estilo Seductor: vestir para encender miradas y encenderte a vos misma

En tiempos donde la moda rápida empuja a vestirse sin pensar, el estilo seductor nos recuerda el valor de la elección consciente. No se trata de ponerte algo porque “está de moda”, sino porque te transforma. Leé la columna completa de Raffa Andrada en otro miércoles con "M" de moda en Tiempo de San Juan

Por Raffa Andrada
Diseño sin título (3)

No hace falta un vestido rojo para ser inolvidable. Tampoco un escote profundo ni una falda que desafíe las reglas. La verdadera seducción no empieza en el placard: empieza en la piel, en la forma en que se habita el propio cuerpo. Hay mujeres que, con solo entrar a una habitación, la transforman. No es magia, es actitud. Es ese instante en el que la mirada se posa y el aire parece volverse más denso.

El estilo seductor no es patrimonio de modelos de pasarela ni de celebridades. No responde a una talla, ni a una edad, ni a un manual rígido de “lo que hay que usar”. Es, más bien, un lenguaje visual que se construye desde la seguridad. Porque lo seductor, en esencia, es mostrar con intención. Y eso no siempre significa mostrar piel: a veces es un hombro descubierto, una espalda sugerida, una falda que se abre justo al caminar. Otras veces, es un vestido que lo cubre todo, pero que abraza la silueta como si estuviera hecho a medida.

En un mundo que a menudo confunde seducción con provocación, el estilo seductor busca otra cosa: despertar interés, generar un diálogo silencioso con quien mira. No grita, susurra. No invade, invita. Y lo hace con la precisión de una coreografía en la que cada prenda, cada color y cada textura tienen un papel.

image

Hablemos de color y textura

Las prendas que viven en este estilo tienen algo en común: celebran el cuerpo. Desde la falda lápiz que dibuja la cadera hasta el pantalón de corte ceñido que alarga la pierna, todo busca realzar, no disfrazar. El negro profundo es un clásico infalible, porque encierra misterio y elegancia en una sola pincelada. El rojo, en cualquiera de sus matices, se convierte en un manifiesto de confianza. Los tonos burdeos, fucsia o incluso el animal print, usados con moderación, aportan ese toque de audacia que hace que un look se vuelva inolvidable.

Pero el color y la forma no trabajan solos. Las texturas son aliadas poderosas en este juego. El satén, con su caída líquida, acaricia la piel incluso antes de que alguien lo toque. El encaje, con sus transparencias y dibujos, habla de delicadeza y sensualidad en partes iguales. El cuero, con su carácter firme y rebelde, añade un contraste que rompe lo previsible. Incluso el terciopelo, cuando se usa en su justa medida, puede convertir un conjunto en una declaración de intenciones.

El estilo seductor también sabe cuándo callar. Sabe que un vestido que cubre los brazos puede equilibrar un escote profundo, o que un maquillaje de labios intensos necesita de un ojo más neutro para no competir. En este sentido, el maquillaje se convierte en un aliado clave: labios rojos o vino, delineado preciso, piel luminosa. Y el cabello, siempre con algo de movimiento, ya sea en ondas suaves, recogidos pulidos o melenas con volumen.

Más allá de las prendas, lo seductor nace del gesto. De caminar con la espalda erguida, de mirar a los ojos, de saber cuándo sonreír y cuándo simplemente sostener la mirada. Una mujer seductora no pide permiso para ocupar espacio, lo ocupa. Y eso, a fin de cuentas, es lo que la hace inolvidable.

Adoptar este estilo no significa cambiar quién sos, sino explorar una faceta que tal vez tengas dormida. Podés empezar con un detalle: un par de pendientes largos que rocen el cuello, un cinturón fino que marque la cintura, un perfume que deje huella. Porque lo seductor también se huele, se escucha en el roce de un tejido, se intuye en el movimiento de una tela al caminar.

En tiempos donde la moda rápida empuja a vestirse sin pensar, el estilo seductor nos recuerda el valor de la elección consciente. No se trata de ponerte algo porque “está de moda”, sino porque te transforma. Porque al mirarte al espejo, sentís que la mujer que ves te mira de vuelta con una sonrisa cómplice.

Al final, la verdadera seducción es un espejo bien pulido: refleja la versión más segura, más luminosa y más libre de vos misma. Y una vez que la descubrís, ya no hay vuelta atrás.

Estilo Creativo: cuando vestirse es un arte

Si aún la guardás, estás de suerte: la prenda de los 70 que volvió con todo

