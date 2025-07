Estilo natural: Ser una misma es lo más importante

Hay mujeres que no necesitan vestirse para ser vistas. Su seguridad está en su andar relajado, en la manera simple pero decidida con la que se presentan al mundo. Son ellas las que encarnan el estilo natural , también llamado deportivo: un estilo que no busca la atención, pero que la encuentra igual, porque transmite autenticidad.

Este estilo habla de libertad, de movimiento, de conexión con lo esencial. Y no se trata solo de usar zapatillas o ropa cómoda: se trata de vivir la moda sin complicaciones, sin disfraces. De priorizar la funcionalidad, sin descuidar el buen gusto.

¿Cómo es una mujer de estilo natural?

image

Es práctica, espontánea, sencilla. Le gusta verse bien, pero no está dispuesta a sacrificar su comodidad por una tendencia. Prefiere los looks que fluyen, los que se arman rápido, sin vueltas. No le gusta el exceso de maquillaje ni los accesorios recargados. Su lema podría ser: “menos es más”.

A menudo, su estilo refleja su modo de vida: activo, saludable, relajado. Es la que combina una camisa de lino con jeans rectos, la que elige zapatillas blancas antes que tacos altos. Y aun así, se ve impecable

Las prendas clave de este estilo

El guardarropa de una mujer natural está lleno de básicos bien elegidos. Algunas piezas infaltables:

Camisetas lisas y cómodas, remeras básicas combinadas con pantalones de algodón, jeans o joggers en tonos neutros

image

Sweaters livianos, chalecos tejidos o camperas tipo parka, sacos cómodos y sueltos.

image

Calzado plano: zapatillas urbanas, mocasines, sandalias cómodas. Carteras cruzadas o mochilas prácticas.

image

Todo en este estilo se apoya en la calidad de los materiales, la simpleza de las formas y la funcionalidad.

Los colores suelen ser neutros o terrosos: blanco, beige, gris, azul, verde oliva. También se acepta un toque de color, pero siempre en armonía, sin estridencias. Los estampados no abundan: si aparecen, son suaves y naturales, como rayas o flores chiquitas.

El maquillaje y el peinado también dicen mucho

La mujer de estilo natural no pasa horas frente al espejo. Su maquillaje es casi invisible: una piel bien hidratada, un toque de rubor, máscara de pestañas y un bálsamo con color. Nada más. Porque no necesita más.

El pelo, siempre prolijo, pero sin producciones exageradas: suelto, en un rodete simple, en una trenza. A veces lacio, a veces con ondas suaves. Siempre con ese aire de “recién me levanté, pero igual me veo bien”.

¿Es un estilo aburrido?

¡Para nada! El estilo natural no es sinónimo de descuido, sino de equilibrio. Es saber quién sos y mostrarlo sin exagerar. Es vestirte para vos, no para gustarle a nadie más. Y eso, en un mundo donde muchas se disfrazan para encajar, es revolucionario.

Una mujer natural puede tener tanto impacto como una dramática o una seductora, pero desde otro lugar: desde la calma, desde lo simple, desde lo real. Porque cuando una mujer se siente cómoda, se nota. Y cuando una mujer se acepta tal como es, brilla.

¿Cómo adoptar este estilo sin caer en la monotonía?

La clave está en los detalles. En elegir buenas telas. En combinar texturas. En sumar alguna prenda que tenga un corte interesante. En jugar con capas, con largos, con superposiciones. Y, sobre todo, en escucharte: ¿cómo te querés sentir hoy?

No es lo mismo un look de domingo con jogger y buzo oversized que uno con jeans rectos, camisa blanca y un trench de gabardina. Ambos son naturales, pero uno tiene más intención. Y ahí está el secreto: que lo simple tenga intención.

Un estilo que habla de vos

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Columna Estilo natural: Ser una misma es lo más importante La verdadera elegancia no siempre está en lo elaborado. A veces, está en la sencillez con la que una mujer se viste, se mueve y se muestra. Y en eso, las mujeres naturales tienen una magia especial. Conocé de qué se trata este estilo de la mano de @raffa_andrada en un nuevo miércoles con "M" de moda. Mas info en @tiempodesanjuan #moda #sanjuan #columna #tiempodesanjuan #natural #estilos #stylin #tips #tendencia" View this post on Instagram A post shared by Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan)

Si sentís que este estilo te representa, abrázalo. No lo escondas por miedo a que te digan que es “demasiado básico” o que “no tiene onda”. Lo importante es que tenga tu onda. Que te represente. Que te haga sentir vos.

Porque la moda no debería ser una máscara, sino una extensión de quién sos. Y si tu forma de estar en el mundo es relajada, auténtica y honesta, entonces el estilo natural es tu lugar.

Y recordá: la verdadera elegancia no siempre está en lo elaborado. A veces, está en la sencillez con la que una mujer se viste, se mueve y se muestra. Y en eso, las mujeres naturales tienen una magia especial.