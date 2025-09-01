lunes 1 de septiembre 2025

Rutina en casa

Soft Glam: la tendencia de maquillaje natural que podés lograr con solo 3 productos

Descubrí cómo lograr un maquillaje Soft Glam con solo 3 productos. Una tendencia minimalista que realza tu belleza natural en pocos pasos.

Por María Morá
image

Durante mucho tiempo, las rutinas de maquillaje y cuidado facial se caracterizaban por ser extensas, complejas y con una gran cantidad de productos. Sin embargo, las nuevas tendencias apuntan hacia la simplicidad. Hoy en día, el estilo Soft Glam se posiciona como favorito: un maquillaje más natural, sofisticado y fácil de lograr.

A continuación, te contamos en qué consiste esta técnica y cómo podés replicarla en casa con solo tres productos esenciales.

¿Qué es el maquillaje Soft Glam?

El Soft Glam es un estilo de maquillaje que busca resaltar los rasgos naturales del rostro con un acabado sutil, prolijo y luminoso. A diferencia del maquillaje tradicional más recargado, el enfoque aquí está en lograr una piel fresca y una mirada definida sin necesidad de capas excesivas.

image
Maquillaje Soft Glam, la nueva tendencia de maquillaje

La clave está en usar pocos productos, pero bien aplicados, logrando un look elegante y atemporal ideal para el día a día o para eventos especiales.

¿Qué productos necesitás para un Soft Glam perfecto?

Para sumarte a esta tendencia, solo necesitás tres básicos:

  • Máscara de pestañas

  • Gel fijador de cejas

  • Tinta para labios (multiuso)

Estos productos son suficientes para realzar tu belleza de forma natural y con un acabado impecable.

Paso a paso para un Soft Glam con solo 3 productos

1. Prepará tu piel

Antes de comenzar, es fundamental limpiar e hidratar bien el rostro. Usá un limpiador suave acorde a tu tipo de piel (gel para piel grasa o leche de limpieza para piel seca) y luego aplicá una crema hidratante o sérum.

2. Mirada definida

Arqueá tus pestañas y aplicá máscara con precisión, asegurándote de evitar grumos. La idea es abrir la mirada y generar impacto sin recargar.

3. Cejas prolijas

Peiná tus cejas con un gel fijador, que te ayudará a mantenerlas en su lugar durante todo el día. Este paso aporta estructura al rostro sin necesidad de maquillarlas en exceso.

4. Toque de color multifunción

Usá una tinta para labios, que también podés aplicar en las mejillas como rubor o incluso como sombra en los párpados. Difuminá bien para lograr ese efecto suave y natural que define al Soft Glam.

Beneficios del maquillaje Soft Glam

  • Ideal para pieles jóvenes y maduras

  • Apto para uso diario o eventos

  • Requiere pocos productos

  • Ahorra tiempo y dinero

  • Favorece la belleza natural

El Soft Glam llegó para quedarse. Es la opción perfecta para quienes buscan un maquillaje rápido, minimalista y efectivo, sin sacrificar elegancia ni estilo. Con solo tres productos podés transformar tu look y resaltar tus rasgos naturales de manera sutil y moderna. ¿ Te animás a probarlo?

