María Silvia Martín se muda de radio y marca un movido 2024 en el dial sanjuanino

Ya se palpitan los cambios que trae este 2024 en el dial sanjuanino y el pase del año sin duda lo marca la famosa periodista María Silvia Martín, que se mudó de emisora con su Pensar San Juan. Así, ya no está en el LV5 Radio Sarmiento, en la que se la escuchó durante los últimos 5 años, porque se estrenará en Estación Claridad, empresa que lidera su coequiper Osvaldo "Pájaro" Benmuyal. En su nuevo destino, la multifacética e incisiva conductora promete convertirse en una de las figuras centrales.

María Silvia está ultimando detalles para el lanzamiento de Pensar San Juan, que tiene versión radial y televisiva, dotado de entrevistas de actualidad -sobre todo política-, análisis y comentarios de columnistas. Será este lunes 12 de febrero, en pleno feriado, el estreno de este producto, renovado pero con el mismo espíritu periodístico al que tiene acostumbrados a sus seguidores y seguidoras hace años. No sólo cambia de emisora sino de horario, ya que saldrá de 12 a 14, cuando antes era a primera hora.

La protagonista contó a Tiempo de San Juan cómo vive el hecho de arrancar como conductora en Estación Claridad del tradicional informativo del mediodía de la radio. "Es un espacio que a través de Pensar San Juan buscará informar, ser continuidad en las noticias que desde el inicio de la transmisión marcan la agenda en la radio. Tal su nombre, vamos a 'pensar' los acontecimientos, protagonistas y seremos así el peldaño siguiente que al mediodía le entregue a nuestros oyentes una propuesta de prolongación para luego disfrutar la tarde en Estación Claridad", contó.

image.png María Silvia Martín se muda a la radio de su compañero de andanzas en la televisión y también en la vida, Osvaldo "Pájaro" Benmuyal.

Sobre qué significa esta mudanza de emisora, Martín resaltó que "estuve en Radio Sarmiento durante 5 años y para mí fue el periodo que permitió que San Juan me conociera en la conducción radial y por eso estoy profundamente agradecida al doctor Emilio Ventura, Juan Pereyra, Leonor Camisay y Rafael Durán. Hacía 20 años que no hacía radio y nunca lo había hecho desde la conducción; Radio Sarmiento demuestra porqué es una emisora que este año cumple 100 años, nada es casualidad, en mí fue un gran aporte y fundamental".

También contó las razones para unirse a Estación Claridad y qué sensación tiene sobre lo que será estar en esta emisora. "Muchas veces las cosas se dan cuando se tienen que dar, ni un día antes ni uno después. Las posibilidades y oportunidades en la vida de todo ser humano tienen esa misma constante y esta decisión tiene la lógica de la vida misma. Mis sensaciones hoy pasan por sentir mucha ansiedad y nervios, todo comienzo conlleva un nuevo desafío y me pone en un lugar de profundo respeto a la audiencia, a mis pares y al Director de Estación Claridad, Osvaldo Benmuyal, que hicieron de la emisora la radio más escuchada de San Juan. ¡Espero se me pase, casi no puedo dormir!", dijo entre risas.

La popular conductora considera "una oportunidad" este cambio de horario. "Sin dudas salí de mi zona de confort, era necesario romper mi esquema y avanzar en un horario ideal para los que regresan a casa y para mantener a los fieles oyentes que a toda hora tienen prendida la radio. Debo reconocer que igual me estaré despertando a las 5 de la mañana, soy una madrugadora irrecuperable", evaluó.

Junto a María Silvia compartirán micrófono el periodista Lucas Canto, los operadores técnicos Patricio Rivas y Javier Díaz, "todos brillantes profesionales", según cuenta. "Serán parte de mi equipo, y digo parte, porque el equipo es toda la radio", acotó.

Respecto de la propuesta del programa PSJ se plantean algunos cambios. "Son horarios distintos, por lo que en la mañana vas con una batería de noticias especialmente en la primera hora y media; en cambio al mediodía, empezaremos con lo que no podés dejar de saber, que ya ocurrió en el día y proyectas a 'pensar' lo que sigue, viene siendo un enlace", comentó entusiasmada.

¿Estar en Estación Claridad implica que sumará a Benmuyal en su programa radial? La idea no es descabellada porque con él, que además es su compañero de vida, comparten la versión televisiva de PSJ. Sin embargo, no se dará en el dial. "Osvaldo Benmuyal es el director de la radio y es el conductor del programa 'Con alma y vida', baluarte destacado no solo de la radio, sino de la radiofonía, que este año cumple su programa 33 años al aire. Con Osvaldo seguiremos juntos conduciendo en televisión".

En tevé, María Silvia Martín también vuelve

Pensar San Juan volverá a la pantalla sanjuanina casi un mes después del relanzamiento radial. Según confirmó María Silvia, el 8 de marzo prevén iniciar la nueva temporada, manteniéndose en Canal 8. Esto la llevó a reflexionar: "Pensar San Juan TV es el punto de partida en mi vida periodística luego de 20 años de profesión. Y esto, gracias al Canal y a la sociedad que orgullosamente integro con Cecilia Zunino y Juan Pablo Candisano. Con ellos conformamos la productora de contenidos 'Conchabado', mismo nombre del viento que sopla en la cordillera, que permite PSJ en radio y Televisión. La confianza de nuestros anunciantes es el otro plafón que nos identifica para pensar un San Juan grande, que destaca a la empresa, a su gente y su cultura", confesó.

A full con su doble performance, María Silvia planea dedicarse de lleno a Pensar San Juan, con los que bromea que ya tiene "cartón lleno". Concluyó: "Esos dos proyectos en su continuidad y sus diferencias deberán enfrentar, como todos los argentinos, un camino diferente que nos tiene en algunos casos sin muchas definiciones y otras tantas que sí vemos venir, "¡con eso tengo para entretenerme!".