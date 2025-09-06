Confirmaron a qué se dedica la China Suárez en Turquía

El mundo del chimento siempre se las ingenia para tirar algo nuevo de información sobre la farándula. En este caso, los periodistas del El Diario de Mariana contaron cuál es la nueva ocupación de la China Suárez en Turquía, tras dejar todos sus proyectos aquí en Argentina.

image La China Suárez se hizo un cambio de look. ¿A qué se dedica la China Suárez en el viejo continente? “También me contaron, no sé si se sabía sinceramente, que la China tiene un trabajo en Turquía. Trabaja de relaciones públicas de una marca de cosmética”, contó Martín Candalaft en vivo, dejando a todos los panelistas boquiabiertos.

Lejos de limitarse a ser la cara visible de una campaña, la China se involucró en un rol diferente: “Ella, ya en el viaje anterior, había hecho un evento en una marca de cosméticos, que no sé si era de las primeras marcas de allá, pero ya estuvo en un evento. Me dijeron que trabajaba de relaciones públicas”.

