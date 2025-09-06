sábado 6 de septiembre 2025

San Juan apuesta a la modernización y el alumbrado 100% led llegará a la Circunvalación

Así lo aseguró el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, durante un acto en Capital. Además, puso énfasis en los esfuerzos que realiza la provincia por reactivar la obra pública.

Por Mariela Pérez
Este viernes en la noche Capital registró un nuevo hito en la historia del departamento. Sucede que, tras dos años de intenso trabajo, finalmente lograron el recambio de la totalidad del alumbrado público instalando luminaria led en cada uno de los rincones de la comuna. Durante el acto de inauguración del último tramo, el gobernador Marcelo Orrego anunció que la Provincia también se sumará a la modernización, incluyendo este tipo de iluminaria en una zona clave para San Juan.

Durante el acto en el que estuvo acompañado por la intendente de Capital, Susana Laciar; el vicegobernador Fabián Martín, y demás funcionarios provinciales y municipales, Orrego aseguró: “Esto es prácticamente un anuncio, pero vamos a hacer que todos los costados de las laterales de la Circunvalación vayan también con luces led el 100%”.

Si bien no brindó precisiones sobre cuándo comenzarán los trabajos en la avenida icónica de la provincia, todo indica que las acciones se enmarcan en un plan mas ambicioso, que es la modernización de la Av. Circunvalación y convertir a San Juan en la primera provincia en contar con Ruta Solar con energía fotovoltaica en el país.

Por otro lado, durante su participación en el acto, el mandatario provincial destacó la alegría que comparte con los miembros de su equipo cada vez que participan en la inauguración de alguna obra pública, debido a los esfuerzos que conlleva mantener la actividad sin contar con los fondos nacionales necesarios.

“Cuando me toca inaugurar una comisaría o un centro de desarrollo infantil o un centro de atención primaria de la salud, son días muy muy emotivos y lindos, porque en este contexto la verdad que es muy difícil, pero se logra, sí se puede. Más allá que no contemos con los recursos que contaban las administraciones anteriores, hacemos mucho sacrificio”, precisó el mandatario provincial.

