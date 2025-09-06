sábado 6 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Debate abierto

El derecho a un "buen morir": una mirada sanjuanina sobre la importancia de las Directivas Médicas Anticipadas

A pesar de los avances normativos en las llamadas DMA, la jueza sanjuanina Marianela López identifica dos grandes desafíos en Argentina: la falta de un registro único nacional, y su escasa difusión.

Por Miriam Walter
Las Directivas Médicas Anticipadas (DMA), con debate abierto en San Juan (foto ilustrativa Infobae).

Las Directivas Médicas Anticipadas (DMA), con debate abierto en San Juan (foto ilustrativa Infobae).

"Las Directivas Médicas Anticipadas (DMA), como manifestación concreta del principio de autonomía personal y como derecho personalísimo esencial en el ámbito sanitario, es el derecho que tenemos todas las personas para dejar por escrito qué cuidados y tratamientos médicos queremos recibir -o no recibir- en caso de que, por una enfermedad grave o por pérdida de conciencia, no podamos expresarnos al momento de tener que decidir respecto a nuestra salud", explica la jueza sanjuanina Marianela López. La magistrada, en una publicación reciente en la revista del Poder Judicial "Justicia y Equidad" dejó el debate abierto sobre este recurso que algunos confunden con la eutanasia, lo que lo hace aún más interesante de abordar.

Lee además
uruguay, camino a legalizar la eutanasia: la decision final esta en el senado
Muerte asistida

Uruguay, camino a legalizar la eutanasia: la decisión final está en el Senado
la CGT de San Juan, en una de las reuniones en Casa de Gobierno, con Cabello a la cabeza.
Escenario

CGT sanjuanina: solapado malestar por no meter candidatos y Cabello en busca de sangre nueva para su sucesión

Pensar en la propia muerte es un desafío inherente a la condición humana, una realidad que la cultura occidental a menudo se resiste a afrontar. Sin embargo, en su estudio "Directivas Médicas Anticipadas: Planificación para el Final de la Vida", la letrada sanjuanina plantea que anticiparse a esta situación inevitable es crucial. Es en este contexto donde las Directivas Médicas Anticipadas aparecen como una herramienta fundamental para planificar el cuidado de la salud al final de la vida.

En San Juan, según informaron fuentes de Salud Pública a TIEMPO DE SAN JUAN, las DMA sí se aplican, en casos muy puntuales, de la mano de los cuidados paliativos. No obstante, hay todavía mucho que aprender sobre este derecho que a veces es desconocido para la gente y poco publicitado por los médicos.

López, como titular del Primer Juzgado de Familia de San Juan, lo aborda desde una perspectiva legal. En diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN, apunta que el uso de las DMA "supone decidir sobre los cuidados y tratamientos que la persona, en ejercicio de la autonomía de la voluntad (artículo 19 de la Constitución Nacional), autoriza o no a recibir, evitando intervenciones desproporcionadas. Permite rechazar tratamientos que prolonguen de manera artificial la vida cuando no hay posibilidades de mejoría, pero siempre manteniendo cuidados paliativos y alivio del dolor".

Algo muy importante es diferenciarlas de la eutanasia. López aclara que "las Directivas Medicas Anticipadas tienen como finalidad, planear el cuidado futuro de la salud de la persona que las emite, no buscando acelerar la muerte sino asegurando una muerte natural y digna a través de cuidados paliativos y de alivio de dolor".

Resalta la abogada que "en el ordenamiento jurídico argentino, desde los principios constitucionales y los tratados internacionales de derechos humanos hasta la Ley N.º 26.529, su reforma por la Ley Nº 26.742 y el Código Civil y Comercial de la Nación en su artículo 60, configuran un marco normativo sólido que reconoce la dignidad, la libertad y la autodeterminación de las personas".

A la par, destaca que "no obstante, la existencia de este marco legal no garantiza por sí misma la plena operatividad del instituto de las Directivas Médicas Anticipadas. La ausencia de un registro único nacional, público y seguro, junto con la falta de mecanismos efectivos de publicidad y difusión, complejizan que las DMA alcancen su finalidad. Este déficit compromete la seguridad jurídica de los profesionales de la salud, restringe el ejercicio de la autonomía del paciente, profundiza desigualdades y favorece la judicialización de decisiones críticas".

Advierte la profesional que la experiencia comparada, tanto a nivel provincial como en otros países de América, pone en evidencia que la creación de un sistema nacional unificado de registro y publicidad constituye una medida indispensable. Un registro único nacional de estas características permitiría garantizar la eficacia de las DMA, otorgar certeza a las decisiones médicas, proteger jurídicamente a los equipos de salud y asegurar el respeto efectivo de la voluntad del paciente.

Cada provincia está a cargo de la registración, lo que lleva a variaciones en la implementación y cumplimiento de las leyes. La ausencia de un registro unificado dificulta que los profesionales de la salud accedan rápidamente a la información de los pacientes, generando incertidumbre y posibles conflictos.

En definitiva, "la implementación de un registro único nacional de Directivas Médicas Anticipadas es una condición necesaria para la vigencia real del derecho a decidir sobre la propia salud. Su concreción implicaría no solo un avance legislativo, sino también un compromiso ético y político con los valores de dignidad, autonomía, igualdad y justicia que deben guiar al sistema sanitario y al orden jurídico argentino", afirma.

image

También en su análisis la jueza apunta al desconocimiento y escasa difusión. Sostiene que existe una falta generalizada de conocimiento sobre la existencia de estos documentos, debido a una publicidad inadecuada. Como resultado, en situaciones de emergencia médica, las decisiones de salud a menudo son tomadas por el personal sanitario, familiares, amigos o el entorno socioafectivo, sin tener en cuenta los deseos o preferencias previamente expresados por la persona a través de sus DMA. Esta falta de uso en la práctica, a pesar de la importancia del derecho que reconocen, se atribuye principalmente al desconocimiento.

Uno de los puntos clave de la normativa argentina es la revocabilidad de las DMA. López enfatiza que pueden ser revocadas libremente en cualquier momento, lo cual reafirma el principio de autonomía personal. Esto significa que, si una persona cambia de opinión debido a avances médicos, cuestiones religiosas, personales o cualquier otro motivo, puede anular sus directivas, comunicándolo a su médico o centro de salud, ya sea por escrito o verbalmente.

Estos desafíos impiden que se ponga en valor plenamente la autonomía de las personas en las decisiones relativas al final de la vida, a pesar de que las DMA están reguladas normativamente en Argentina y son consideradas de gran valor humano.

Para López, las Directivas Médicas Anticipadas son un paso crucial en el camino hacia el respeto del "buen morir".

El gran desafío y compromiso es continuar trabajando para el reconocimiento y respeto de la dignidad, autonomía y libertad de toda persona, asegurando que cada individuo pueda vivir "hasta el día en que muera" con paz y de acuerdo a sus propios deseos.

Un caso paradigmático

López considera el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "A. N., J. W. s/ medidas precautorias" (1/6/2012) como "paradigmático, de gran trascendencia e impacto" en el respeto a la autodeterminación y autonomía personal. En este caso, un paciente Testigo de Jehová había manifestado por escrito su voluntad de no aceptar transfusiones de sangre, incluso si el personal médico las consideraba necesarias para salvar su vida. La Corte Suprema validó esta decisión, reconociendo que el acto fue realizado con discernimiento, intención y libertad, y respaldado en el artículo 19 de la Constitución Nacional. Este fallo, en la perspectiva de López, garantiza el derecho humano a optar en relación con la salud, respetando las creencias, valores e individualidad de la persona, por encima de las decisiones de terceros.

Algunos ejemplos concretos de Directivas Médicas Anticipadas:

Rechazo de tratamientos:

La persona puede especificar que no quiere ser conectado a un respirador, que no desea recibir diálisis, o que prefiere no someterse a resucitación cardiopulmonar (RCP).

Donación de órganos y tejidos:

Puede indicar si desea donar sus órganos y tejidos después de su muerte para uso científico o para transplantes.

Cuidados paliativos:

Puede solicitar que le brinden tratamientos para el dolor y la comodidad, incluso si estos tratamientos podrían acortar la vida, y puede expresar el deseo de morir en casa.

Designación de un representante:

Puede elegir a un familiar, amigo o asesor de confianza para que tome decisiones sobre su atención médica en su nombre si no puede expresarse.

Aceptación de tratamientos:

También la persona puede especificar tratamientos que sí desea recibir, como transfusiones de sangre, y definir cuándo estarían o no disponibles.

Temas
Seguí leyendo

La angustiante búsqueda de una sanjuanina a la que le arrancaron de los brazos dos hijos recién nacidos

Francos apuntó contra una diputada por Mendoza: "Es una ignota dirigente conocida como la de los patitos en la cabeza"

El top 3 de rubros con mayor crecimiento en la industria sanjuanina, según Producción

Concurso de la pizza sanjuanina: cómo participar y hasta cuándo hay tiempo para inscribirse

Luz verde del Ministerio para reglamentar la educación que se da en el Penal de Chimbas: por qué es crucial

San Juan apuesta a la modernización y el alumbrado 100% led llegará a la Circunvalación

El nuevo asfalto para dos calles icónicas de San Juan, un pedido de años con una solución exprés

Arde la interna libertaria: el Gordo Dan le recordó a Guillermo Francos su pasado kirchnerista

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La Escuela Primaria del Penal de Chimbas.
Escenario

Luz verde del Ministerio para reglamentar la educación que se da en el Penal de Chimbas: por qué es crucial

Por Miriam Walter

Las Más Leídas

El negocio de la esquina de San Luis y España está siendo demolido. El local albergó un negocio icónico del comercio sanjuanino. 
Esquina icónica

Demuelen un emblemático local frente al Parque de Mayo: adiós a parte de la historia comercial de San Juan

Este es Alejandro Tati Jofré, el penitenciario ahora detenido.
Escándalo en el penal de Chimbas

Metieron preso al penitenciario denunciado por una estafa de $130.000.000 a veinte de sus compañeros

Quién era el martillero público que encontraron sin vida en una inmobiliaria de Capital
Conmoción en las redes

Quién era el martillero público que encontraron sin vida en una inmobiliaria de Capital

Tensión en una escuela de Capital por la agresión de una madre contra la directora
Comisaría 29°

Tensión en una escuela de Capital por la agresión de una madre contra la directora

Imagen ilustrativa
Fraude virtual

Una sanjuanina quiso obtener descuentos en un súper y sufrió una millonaria estafa

Te Puede Interesar

La Escuela Primaria del Penal de Chimbas.
Escenario

Luz verde del Ministerio para reglamentar la educación que se da en el Penal de Chimbas: por qué es crucial

Por Miriam Walter
San Juan apuesta a la modernización y el alumbrado 100% led llegará a la Circunvalación
Anuncio

San Juan apuesta a la modernización y el alumbrado 100% led llegará a la Circunvalación

Las Directivas Médicas Anticipadas (DMA), con debate abierto en San Juan (foto ilustrativa Infobae).
Debate abierto

El derecho a un "buen morir": una mirada sanjuanina sobre la importancia de las Directivas Médicas Anticipadas

Impactante choque en Médano de Oro: un auto pasó de largo y casi termina adentro de una casa
Delitos Especiales

Impactante choque en Médano de Oro: un auto pasó de largo y casi termina adentro de una casa

La tarjeta SUBE sigue siendo el método de pago del pasaje de colectivo más usado, pero los sanjuaninos ya comenzaron a aprovechar las nuevas alternativas. video
Videonota

La SUBE resiste, pero un nuevo medio de pago ya pisa fuerte: mirá cuál es y qué lo destaca