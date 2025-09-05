Arde la interna libertaria: el Gordo Dan le recordó a Guillermo Francos su pasado kirchnerista

El influencer y militante libertario, Daniel Parisini , más conocido como el “Gordo” Dan, le recriminó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, su pasado kirchnerista y abrió una nueva interna libertaria antes de las elecciones legislativas.

El nuevo mensaje llega a horas después de que el ministro coordinador repudiara el violento tuit de Parisini contra Luis Juez. “Me parece fuera de lugar. Repudiable”, dijo Francos en una entrevista televisiva.

“Luis Juez le acabó adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija. No se hizo cargo de la nena hasta que la justicia lo obligó. Y ahora la usa para hacer política poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria a los argentinos del presidente Milei”, había escrito Parisini.

Luego, reprendido, ironizó: "Ahí va con más respeto. Luis Juez utiliza la situación de su hija para hacer política barata y justificar la quiebra del estado argentino con el consiguiente empobrecimiento del estado argentino. Y además le acabó adentro a una persona que no era su esposa".

Tras el direte, el “Gordo” Dan arremetió contra Francos en un nuevo posteo en sus redes sociales. “No entiende la vehemencia y la frontalidad históricas para decir la verdad”, aseguró Parisini y le recriminó su paso en la gestión de Alberto Fernández.

“Francos por ahí no entiende la vehemencia y la frontalidad histórica para decir la verdad, que caracterizan a LLA, porque cuando nosotros estábamos haciendo campaña con todo el aparato kirchnerista en contra y bajo persecución y amenazas constantes de ir presos por enfrentar al sistema podrido de frente, él formaba parte del gobierno de Alberto Fernández“, escribió Parisini en su cuenta de X.

“Acá uno se enoja con los inmorales que están tirando el plan económico milagroso del presidente Milei al tacho de basura y condenando nuevamente a la pobreza a millones de argentinos porque encima tienen el tupé de hacerlo utilizando como escudo moral a los sectores más vulnerables de la sociedad, sabiendo perfectamente lo que están haciendo. En consecuencia, no se dejen psicopatear por los psicópatas nunca. Ni un paso atrás, Guille”, cerró el Gordo Dan.