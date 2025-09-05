El nuevo asfalto para dos calles icónicas de San Juan, un pedido de años con una solución exprés

"Vamos a poder pavimentar la calle Lemos , que va de Doctor Ortega a Calle 5 . Y también, vamos a hacer un esfuerzo de la provincia para que se pavimente la calle Meglioli , desde República del Líbano a Calle 5", dijo el gobernador Marcelo Orrego en el día de aniversario de Rawson , confirmando dos obras de asfalto que hace años que se busca concretar en el departamento, en dos de sus calles más emblemáticas. Desde Vialidad Provincial confirmaron que los trabajos podrán ejecutarse en apenas dos semanas.

En diciembre del 2024, TIEMPO DE SAN JUAN adelantó el plan que tiene el intendente Carlos Munisaga con la zona de la Lemos, y dijo que estaba confiado en que el gobernador Marcelo Orrego ayudaría a Rawson con los pavimentos. Y efectivamente ahora se confirmó que se encararán los trabajos pedidos.

El director de Vialidad Provincial, Omar Lucero, dio detalles a TIEMPO DE SAN JUAN sobre la ejecución de los trabajos, que prometen una rápida solución. Según Lucero, no será necesario licitar estas obras, ya que se ejecutarán con el Contrato de Concreto Asfáltico en Caliente vigente. Los trabajos consistirán en bacheo y repavimentación sobre lo existente. La novedad más impactante es el plazo estimado de solo dos semanas de trabajo, una solución exprés para un pedido que se arrastra por años en Rawson. Esta intervención generará una "mejora sustancial en la transitabilidad y seguridad de los tramos, porque no quedaron en buenas condiciones luego de los trabajos de cloacas y agua potable", destacó el funcionario orreguista.

No se dio todavía la fecha concreta de inicio de estos pavimentos pero se espera que sea cuanto antes, dado que se planteó como un anuncio oficial el jueves último, durante el 83º aniversario de Rawson, en ocasión de inaugurarse el ensanche de Calle 5 entre calles Frías e Hipólito Yrigoyen (ex San Miguel), a lo largo de 2,1 km.

Tanto la Lemos como la Meglioli son dos calles claves no sólo dentro de Rawson sino también para todo el Gran San Juan en el eje Norte-Sur. Para el caso de la Lemos, se pavimentarán alrededor de 1,33 km que comprenden desde Doctor Ortega a Agustín Gómez, es decir, desde Calle 4 a Calle 5. Para el caso de la Meglioli, serán asfaltados unos 2,7 km que van desde República del Líbano a Calle 5. Ambas zonas, debido al deterioro de las calzadas, hoy son inseguras y focos de siniestros viales.

image Calle Meglioli.

Un plan más grande para la Lemos: paseo y polo gastronómico

"Estamos muy entusiasmados con el anuncio ya que son obras que veníamos gestionado y pidiendo ante el gobierno de la provincia y son fundamentales para Rawson por el uso, el tránsito y la conectividad que significan", dijo a TIEMPO DE SAN JUAN el intendente rawsino Munisaga.

Pese a ser de diferentes sectores políticos, el jefe comunal contaba con la ayuda provincial para el asfalto que finalmente se concedió desde el orreguismo y que repercute en un proyecto más integral que esbozan en el municipio desde el año pasado.

Este plan estratégico del jefe comunal busca transformar la calle Lemos y su entorno en un nuevo polo de atracción. La pavimentación de un importante tramo de esta histórica arteria no solo la hará más segura para el tránsito, sino que sería la primera acción de una renovación integral.

image Calle Lemos.

"Vamos a mejorar todo lo que implica el entramado urbano de la calle Lemos. Y más allá de la pavimentación, vamos a hacer un paseo que transforme esa zona, que la haga comercial, que le saque toda la potencia que tiene para dar, y unido también con todas las posibilidades que tiene para dar el Parque de Rawson", resumió el intendente cuando adelantó el proyecto a fines de 2024.

Esta idea incluye la creación de un paseo urbano con espacios adecuados para la instalación de food trucks, fomentando un nuevo corredor gastronómico y de esparcimiento que dinamizará la actividad comercial y social en la zona. Además, se prevé la refuncionalización del Parque Municipal de Rawson, que será abierto al sector gastronómico para convertirlo en un polo departamental.

La planificación para la calle Lemos que proyecta el intendente también contempla pérgolas, asientos, sendas, un arco, la reforestación del arbolado público, paradas de colectivo y hasta un museo a cielo abierto para explicar la historia del departamento y abarcan un tramo más largo que el anunciado por el gobernador, desde República de Líbano hasta Boulevard Sarmiento.

El intendente Munisaga confía en que la repavimentación sea costeada por Vialidad Provincial, para lo cual ya tiene la confirmación de un primer tramo muy importante, mientras que las obras civiles de infraestructura y embellecimiento serán financiadas con fondos municipales, que se lograría en un futuro no muy lejano "administrando bien".