Transformación vial histórica: Orrego inauguró la Calle 5 y anunció nuevas obras de pavimentación en Rawson

Con un acto cargado de anuncios y en el marco del aniversario de Rawson, el gobernador Marcelo Orrego encabezó este jueves la inauguración de las obras de modernización de la Calle 5, un proyecto clave para la conectividad entre los departamentos de Rawson y Pocito.

La intervención, financiada íntegramente con fondos provinciales, comprendió la repavimentación, ensanche e iluminación del tramo de 2,16 kilómetros que se extiende entre Frías e Hipólito Yrigoyen. Además de mejorar la transitabilidad, la obra apunta a incrementar la seguridad vial y potenciar el desarrollo urbano en la zona sur del Gran San Juan.

Orrego estuvo acompañado por el vicegobernador Fabián Martín; el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; los intendentes de Rawson, Pocito, Rivadavia y Santa Lucía, además de representantes de la empresa constructora y vecinos que celebraron la puesta en funcionamiento de la renovada arteria.

Durante su discurso, el mandatario provincial remarcó el esfuerzo realizado para concluir la obra pese a la falta de recursos nacionales. “Tomamos la decisión firme, con convicción, de que este tipo de obras son inexorablemente importantes para avanzar en el San Juan del futuro”, subrayó.

En ese marco, Orrego anunció dos nuevas intervenciones viales esperadas por los rawsinos: la pavimentación de la calle Lemos, entre Doctor Ortega y Calle 5, y de la calle Meglioli, desde República del Líbano hasta Calle 5. “Vamos a festejar doble en un nuevo aniversario de esta querida ciudad”, expresó el gobernador.

Por su parte, el ministro Perea destacó que la obra fue reactivada en 2023 con apenas un 15% de avance y finalizada con recursos netamente provinciales. Mientras que el vicegobernador Martín valoró que “San Juan es una de las pocas provincias que ha recuperado la obra pública con una buena administración de fondos, generando infraestructura y empleo para los trabajadores”.

Una transformación integral

La nueva Calle 5 cuenta con doble carril por sentido, banquinas y un bulevar central. Se sumó también una bicisenda de doble circulación que se extiende desde Vidart hasta Hipólito Yrigoyen, promoviendo movilidad sustentable.

Además, las mejoras incluyeron nuevas veredas, arbolado, renovación de servicios básicos como agua potable, cloacas y gas natural, y la construcción de un canal de hormigón para optimizar el sistema de riego de la zona.

En paralelo, se instaló un moderno sistema de alumbrado público con 278 luminarias LED distribuidas en 76 columnas metálicas de 11 metros y 126 columnas de 3 metros para la bicisenda, garantizando mayor seguridad y eficiencia energética.

La obra, iniciada en 2022, generó más de 110 empleos directos y marca un hito en materia de infraestructura vial en la provincia.