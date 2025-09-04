jueves 4 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Este jueves

Transformación vial histórica: Orrego inauguró la Calle 5 y anunció nuevas obras de pavimentación en Rawson

El gobernador Marcelo Orrego inauguró la repavimentación, ensanche e iluminación de la Calle 5, una obra clave que mejora la conectividad entre Rawson y Pocito, y anunció nuevas pavimentaciones para las calles Lemos y Meglioli, en el marco del aniversario de Rawson.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-04 at 8.17.59 PM

Con un acto cargado de anuncios y en el marco del aniversario de Rawson, el gobernador Marcelo Orrego encabezó este jueves la inauguración de las obras de modernización de la Calle 5, un proyecto clave para la conectividad entre los departamentos de Rawson y Pocito.

Lee además
senado: el peronismo busca avanzar en la interpelacion de karina milei, por presuntas coimas
Pedido

Senado: El peronismo busca avanzar en la interpelación de Karina Milei, por presuntas coimas
ideas de la libertad presento a sus candidatos para las legislativas: es un orgullo
Elecciones

Ideas de la Libertad presentó a sus candidatos para las legislativas: "Es un orgullo"

La intervención, financiada íntegramente con fondos provinciales, comprendió la repavimentación, ensanche e iluminación del tramo de 2,16 kilómetros que se extiende entre Frías e Hipólito Yrigoyen. Además de mejorar la transitabilidad, la obra apunta a incrementar la seguridad vial y potenciar el desarrollo urbano en la zona sur del Gran San Juan.

Orrego estuvo acompañado por el vicegobernador Fabián Martín; el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; los intendentes de Rawson, Pocito, Rivadavia y Santa Lucía, además de representantes de la empresa constructora y vecinos que celebraron la puesta en funcionamiento de la renovada arteria.

Durante su discurso, el mandatario provincial remarcó el esfuerzo realizado para concluir la obra pese a la falta de recursos nacionales. “Tomamos la decisión firme, con convicción, de que este tipo de obras son inexorablemente importantes para avanzar en el San Juan del futuro”, subrayó.

En ese marco, Orrego anunció dos nuevas intervenciones viales esperadas por los rawsinos: la pavimentación de la calle Lemos, entre Doctor Ortega y Calle 5, y de la calle Meglioli, desde República del Líbano hasta Calle 5. “Vamos a festejar doble en un nuevo aniversario de esta querida ciudad”, expresó el gobernador.

Por su parte, el ministro Perea destacó que la obra fue reactivada en 2023 con apenas un 15% de avance y finalizada con recursos netamente provinciales. Mientras que el vicegobernador Martín valoró que “San Juan es una de las pocas provincias que ha recuperado la obra pública con una buena administración de fondos, generando infraestructura y empleo para los trabajadores”.

Una transformación integral

La nueva Calle 5 cuenta con doble carril por sentido, banquinas y un bulevar central. Se sumó también una bicisenda de doble circulación que se extiende desde Vidart hasta Hipólito Yrigoyen, promoviendo movilidad sustentable.

Además, las mejoras incluyeron nuevas veredas, arbolado, renovación de servicios básicos como agua potable, cloacas y gas natural, y la construcción de un canal de hormigón para optimizar el sistema de riego de la zona.

En paralelo, se instaló un moderno sistema de alumbrado público con 278 luminarias LED distribuidas en 76 columnas metálicas de 11 metros y 126 columnas de 3 metros para la bicisenda, garantizando mayor seguridad y eficiencia energética.

La obra, iniciada en 2022, generó más de 110 empleos directos y marca un hito en materia de infraestructura vial en la provincia.

Temas
Seguí leyendo

Senado: la oposición aprobó los límites al uso de los DNU presidenciales

Alfredo Avelín, en Off the record: "Me critican por mi edad"

Qué cambia con la ley de Discapacidad, que rescató el Senado contra el veto de Milei

Tras el cruce de los penalistas por la sanción al abogado de Graffigna, el Colegio de Magistrados alzó el guante

Daniel Scioli en San Juan: críticas a la AFA, reunión con el CEO de Flybondi, y la "medida inteligente" de Orrego

En San Juan, dos figuras de la Justicia argentina se mostraron en contra de bajar la edad de imputabilidad: "Ya la tuvimos y fue un desastre"

Francos apuntó contra una diputada por Mendoza: "Es una ignota dirigente conocida como la de los patitos en la cabeza"

Lanzaron en San Juan el Plan Provincial de Salud Mental: los 5 ejes de cómo se implementará

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Se acaba de abrir el concurso para juez en San Juan y luego del 29 se podrán dar las entrevistas a los anotados, dentro del Consejo de la Magistratura.
Vacante en tribunales

En San Juan abrieron el concurso para un jugoso cargo en el Poder Judicial

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Insólito: dónde estaba el sanjuanino de 30 años que buscaban intensamente
Oficial

Insólito: dónde estaba el sanjuanino de 30 años que buscaban intensamente

Una mujer murió en un choque frontal en Ruta 40
Siniestro vial

Una mujer murió en un choque frontal en Ruta 40

Identificaron a la mujer fallecida en la Ruta 40 en un choque frontal
Albardón

Identificaron a la mujer fallecida en la Ruta 40 en un choque frontal

Eugenio Vázquez y Sebastián Tasselli, vice y presidente de General Plastics.  video
EXCLUSIVO

"Era un pliego que estaba orientado": hablaron los jefes de la empresa que compitió con la firma vinculada al primo de Uñac por los tubos del Acueducto

Axel Martín Guardia, hijo de Los Pastelitos.
UFI Genérica

Rawson: padre e hijo, conocido como "Los Pastelitos", protagonizaron una batahola en Villa Lerga y fueron condenados

Te Puede Interesar

Identificaron a la mujer fallecida en la Ruta 40 en un choque frontal
Albardón

Identificaron a la mujer fallecida en la Ruta 40 en un choque frontal

Por Redacción Tiempo de San Juan
Más del 60% de los jubilados sanjuaninos lo hizo por moratoria y en el ranking nacional está por debajo del promedio
Informe

Más del 60% de los jubilados sanjuaninos lo hizo por moratoria y en el ranking nacional está por debajo del promedio

En la última función de Messi en el país, la Selección Argentina empata sin goles ante Venezuela
Minuto a minuto

En la última función de Messi en el país, la Selección Argentina empata sin goles ante Venezuela

Transformación vial histórica: Orrego inauguró la Calle 5 y anunció nuevas obras de pavimentación en Rawson
Este jueves

Transformación vial histórica: Orrego inauguró la Calle 5 y anunció nuevas obras de pavimentación en Rawson

Eugenio Vázquez y Sebastián Tasselli, vice y presidente de General Plastics.  video
EXCLUSIVO

"Era un pliego que estaba orientado": hablaron los jefes de la empresa que compitió con la firma vinculada al primo de Uñac por los tubos del Acueducto