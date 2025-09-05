Una sanjuanina quiso obtener descuentos en un súper y sufrió una millonaria estafa

Más de 3.600.000 pesos fue el saldo del engaño que sufrió una vecina de Chimbas luego de caer en una maniobra de fraude virtual, todo por obtener un descuento en una conocida cadena de supermercados. Los embaucadores la engañaron y le sacaron los datos y las claves de su celular, y más tarde le apareció una abultada deuda en la cuenta de su tarjeta.

El caso quedó al descubierto este viernes, cuando Lidia Oviedo , de 62 años y domiciliada en Villa Obrera, Chimbas, se presentó en la Brigada de la Central de la Policía de San Juan para denunciar lo ocurrido. La mujer contó que días atrás recibió un llamado por WhatsApp de supuestos agentes de la empresa “Vea”, quienes le ofrecieron descuentos y promociones para sus compras.

Confiada, la víctima aparentemente entregó su dirección de correo electrónico, según denunció. A partir de ese momento comenzó su calvario: en cuestión de minutos observó que desde su billetera virtual de Mercado Pago se habían efectuado cinco transferencias que sumaron 710 mil pesos. Como si fuera poco, al revisar el resumen de su tarjeta Naranja X, se encontró con consumos no autorizados por 2 millones 890 mil pesos.

Las sospechas de los investigadores apuntan a que, además de brindar datos personales, la mujer pudo haber facilitado involuntariamente su clave de Mercado Pago o bien descargado una aplicación fraudulenta que permitió a los estafadores tomar el control de su celular. Con eso accedieron, manipularon sus cuentas y concretaron la millonaria defraudación.

La denuncia fue recibida en el edificio central de la Policía de San Juan, pero después tomó intervención la UFI Delitos Informáticos y Estafas. Ahora rastrearan el destinó de las transferencias y el origen de la llamada.