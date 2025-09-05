Sábado con heladas al alba y sol pleno en San Juan

Este sábado 6 de septiembre en San Juan arrancará con una mañana notablemente fría: las temperaturas se mantendrán bajo mínimos cercanos a los 6 °C o incluso menos, generando un ambiente gélido en las primeras horas. El pronóstico oficial del SMN anticipa "una jornada comenzará con una temperatura mínima de 4 °C", sin lluvias y vientos ligeros del norte. Esta variación en los registros es habitual dada la amplitud térmica que caracteriza al clima local.
Pero el drama del frío mañanero no perdurará. A medida que avance la jornada, el cielo permanecerá despejado, y el sol comenzará a imponer su presencia, elevando la temperatura hasta una máxima que alcanzará los 14 °C en la tarde. Esta fisonomía predominante de cielo limpio y temperaturas ascendentes define el tradicional fin de semana sanjuanino: frío al amanecer, templado al mediodía.
No se prevén precipitaciones, lo que sumado a la estabilidad atmosférica promete un día sin sobresaltos meteorológicos. La mañana ofrecerá una atmósfera fría y cristalina, mientras que la tarde, bajo un sol radiante, permitirá disfrutar del aire libre sin miedo al agua o al cielo encapotado. El fin de semana se presentará “con cielos despejados, amplitudes térmicas y sin probabilidad de lluvias”.
En síntesis, este sábado estará marcado por un contraste claro entre la sensación fría al despertar y el alivio cálido durante el día. Ideal para quienes aman las mañanas tranquilas y las tardes activas: una combinación que, sin dudas, vale la pena aprovechar en San Juan.