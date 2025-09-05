sábado 6 de septiembre 2025

Clima

Sábado con heladas al alba y sol pleno en San Juan

Una jornada que arrancará con el frío típico de la primavera sanjuanina, con mínimas bien bajas, para luego transformarse bajo un sol que calentará la tarde y despertará escenarios ideales para disfrutar al aire libre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Inicio de semana con temperaturas agradables en San Juan.

Inicio de semana con temperaturas agradables en San Juan.

Este sábado 6 de septiembre en San Juan arrancará con una mañana notablemente fría: las temperaturas se mantendrán bajo mínimos cercanos a los 6 °C o incluso menos, generando un ambiente gélido en las primeras horas. El pronóstico oficial del SMN anticipa "una jornada comenzará con una temperatura mínima de 4 °C", sin lluvias y vientos ligeros del norte. Esta variación en los registros es habitual dada la amplitud térmica que caracteriza al clima local.

Pero el drama del frío mañanero no perdurará. A medida que avance la jornada, el cielo permanecerá despejado, y el sol comenzará a imponer su presencia, elevando la temperatura hasta una máxima que alcanzará los 14 °C en la tarde. Esta fisonomía predominante de cielo limpio y temperaturas ascendentes define el tradicional fin de semana sanjuanino: frío al amanecer, templado al mediodía.

No se prevén precipitaciones, lo que sumado a la estabilidad atmosférica promete un día sin sobresaltos meteorológicos. La mañana ofrecerá una atmósfera fría y cristalina, mientras que la tarde, bajo un sol radiante, permitirá disfrutar del aire libre sin miedo al agua o al cielo encapotado. El fin de semana se presentará “con cielos despejados, amplitudes térmicas y sin probabilidad de lluvias”.

En síntesis, este sábado estará marcado por un contraste claro entre la sensación fría al despertar y el alivio cálido durante el día. Ideal para quienes aman las mañanas tranquilas y las tardes activas: una combinación que, sin dudas, vale la pena aprovechar en San Juan.

