viernes 5 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Pasó en San Juan

Un changarín violaba a su hermana y a su primo: les daba la computadora para que no hablen

En San Juan, un hombre fue condenado a 8 años de prisión por abusar de una joven con discapacidad que vivía con su abuela, convirtiéndose en el segundo condenado con pena efectiva por estos hechos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Un hombre de 31 años que trabaja como changarín fue condenado por abusar de su hermana y de su primo. El sujeto aprovechaba la situación de convivencia para abusar de las dos víctimas que eran menores de edad, a cambio les daba la computadora para que no hablen.

Lee además
Este es Alejandro Tati Jofré, el penitenciario ahora detenido.
Escándalo en el penal de Chimbas

Metieron preso al penitenciario denunciado por una estafa de $130.000.000 a veinte de sus compañeros
las crudas coincidencias de la tragedia en ruta 40 con otro choque que conmociono a los sanjuaninos
Siniestros viales

Las crudas coincidencias de la tragedia en Ruta 40 con otro choque que conmocionó a los sanjuaninos

La convivencia facilitó los abusos e hizo que se prolongaran en el tiempo sin ser detectados. Cuando comenzaron los ultrajes, el primo del changarín tenía 7 años y se le proponía un juego en el que tenía que cerrar los ojos mientras era sometido. Esta situación se extendió hasta que el menor cumplió 11 años.

La segunda víctima es la hermana del changarín y padece problemas de esquizofrenia, bipolaridad y epilepsia. Los ataques contra la joven se perpetraron desde que tenía 7 años hasta que cumplió 21.

El abusador acordó un juicio abreviado a través de su defensor, César Jofré y el fiscal Roberto Ginsberg. Este jueves el juez Pablo León homologó el acuerdo y el changarín pasará 8 años preso en el Servicio Penitenciario Provincial.

Seguí leyendo

Motochorros golpean y dejan inconsciente a una mujer en Capital

La Policía intervino en un hecho de violencia de género en Casuarinas

Una sanjuanina quiso obtener descuentos en un súper y sufrió una millonaria estafa

Tensión en una escuela de Capital por la agresión de una madre contra la directora

Un perro les encontró drogas en el control de San Carlos y terminaron detenidos: también insultaron y quisieron sobornar a Gendarmería

Quién era el martillero público que encontraron sin vida en una inmobiliaria de Capital

Por un intento de secuestro y robo a una menor de edad en Caucete, un hombre quedó detenido

Dolor por la docente jubilada que murió en el choque de Ruta 40

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
encontraron muerto a un martillero publico en su oficina en capital
Gravísimo

Encontraron muerto a un martillero público en su oficina en Capital

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El negocio de la esquina de San Luis y España está siendo demolido. El local albergó un negocio icónico del comercio sanjuanino. 
Esquina icónica

Demuelen un emblemático local frente al Parque de Mayo: adiós a parte de la historia comercial de San Juan

Encontraron muerto a un martillero público en su oficina en Capital
Gravísimo

Encontraron muerto a un martillero público en su oficina en Capital

Las características de la caza en San Juan, con las aves como la especie más afectada.
Ambiente

Las características de la caza en San Juan: cuál es la especie más elegida y un problema que crece

Quién era el martillero público que encontraron sin vida en una inmobiliaria de Capital
Conmoción en las redes

Quién era el martillero público que encontraron sin vida en una inmobiliaria de Capital

Tensión en una escuela de Capital por la agresión de una madre contra la directora
Comisaría 29°

Tensión en una escuela de Capital por la agresión de una madre contra la directora

Te Puede Interesar

Este es Alejandro Tati Jofré, el penitenciario ahora detenido.
Escándalo en el penal de Chimbas

Metieron preso al penitenciario denunciado por una estafa de $130.000.000 a veinte de sus compañeros

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Meglioli será pavimentada en un importante tramo. 
Obra pública

El nuevo asfalto para dos calles icónicas de San Juan, un pedido de años con una solución exprés

De Francia a San Juan: Estelle y Dan y su camión de 1957 que recorre Sudamérica
Historias

De Francia a San Juan: Estelle y Dan y su camión de 1957 que recorre Sudamérica

Las crudas coincidencias de la tragedia en Ruta 40 con otro choque que conmocionó a los sanjuaninos
Siniestros viales

Las crudas coincidencias de la tragedia en Ruta 40 con otro choque que conmocionó a los sanjuaninos

Número desconocido, el nuevo documental que explotó en Netflix. video
Tiempo para Ver

"Número desconocido": el documental que se transforma en un thriller con el final más inesperado