La Policía intervino en un hecho de violencia de género en Casuarinas

En el barrio Tehul de Casuarinas, departamento 25 de Mayo, personal de la Comisaría 32° intervino en un hecho de violencia de género tras un llamado al CISEM que alertaba sobre una mujer siendo agredida por su pareja.

Al llegar al domicilio, los efectivos encontraron a una mujer de 29 años con lesiones visibles en el rostro y a un hombre de 32 años, identificado como su pareja. La víctima informó que, tras una discusión, el agresor le dio golpes de puño que le provocaron un hematoma y un sangrado en la sien. También indicó que intentó atacarla con una pala, aunque el objeto no fue hallado en el rastrillaje realizado en la vivienda.