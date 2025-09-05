La Policía intervino en un hecho de violencia de género en Casuarinas

En el barrio Tehul de Casuarinas, departamento 25 de Mayo, personal de la Comisaría 32° intervino en un hecho de violencia de género tras un llamado al CISEM que alertaba sobre una mujer siendo agredida por su pareja.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
La Comisaría 32° intervino en un hecho de violencia de género en el barrio Tehul, Casuarinas. Una mujer de 29 años sufrió lesiones tras ser agredida por su pareja, de 32, quien quedó detenido.
En el barrio Tehul de Casuarinas, departamento 25 de Mayo, personal de la Comisaría 32° intervino en un hecho de violencia de género tras un llamado al CISEM que alertaba sobre una mujer siendo agredida por su pareja.
Al llegar al domicilio, los efectivos encontraron a una mujer de 29 años con lesiones visibles en el rostro y a un hombre de 32 años, identificado como su pareja. La víctima informó que, tras una discusión, el agresor le dio golpes de puño que le provocaron un hematoma y un sangrado en la sien. También indicó que intentó atacarla con una pala, aunque el objeto no fue hallado en el rastrillaje realizado en la vivienda.
Durante el procedimiento, se constató que ambos presentaban aliento etílico y manifestaron haber consumido bebidas alcohólicas.
El hombre fue detenido y la investigación quedó a cargo de la UFI de turno.